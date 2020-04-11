Международный Кубок чемпионов 2020 отменён из-за коронавируса

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сегодня, 02:20

Международный Кубок чемпионов, который проводится ежегодно перед стартом сезона в Европе, в этом году будет отменён из-за пандемии коронавируса.

Этим летом товарищеский турнир должен был пройти в Инглвуде ( США , штат Калифорния), на него были приглашены такие клубы, как «Реал», «Барселона», «Бавария» и «Манчестер Юнайтед». Ситуацию прокомментировал генеральный директор Relevent Sports Group, организатора турнира, Дэнни Силлмэн.

Наши сердца разрываются от боли из-за тысяч людей, которые скончались от ужасной коронавирусной инфекции. Наши мысли со всеми, кто пострадал в это тяжёлое время. Здоровье и безопасность, игроков, персонала, болельщиков и всех, кто принимает участие в наших матчах, всегда будет иметь первостепенное значение. Отсутствие ясности в отношении того, когда будут сняты ограничения, и неопределённость с календарём европейских лиг и турниров УЕФА означают, что проведение Международного Кубка чемпионов этим летом невозможно.