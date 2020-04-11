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Международный Кубок чемпионов 2020 отменён из-за коронавируса

сегодня, 02:20

Международный Кубок чемпионов, который проводится ежегодно перед стартом сезона в Европе, в этом году будет отменён из-за пандемии коронавируса.

Этим летом товарищеский турнир должен был пройти в Инглвуде (США, штат Калифорния), на него были приглашены такие клубы, как «Реал», «Барселона», «Бавария» и «Манчестер Юнайтед». Ситуацию прокомментировал генеральный директор Relevent Sports Group, организатора турнира, Дэнни Силлмэн.

Наши сердца разрываются от боли из-за тысяч людей, которые скончались от ужасной коронавирусной инфекции. Наши мысли со всеми, кто пострадал в это тяжёлое время.

Здоровье и безопасность, игроков, персонала, болельщиков и всех, кто принимает участие в наших матчах, всегда будет иметь первостепенное значение.

Отсутствие ясности в отношении того, когда будут сняты ограничения, и неопределённость с календарём европейских лиг и турниров УЕФА означают, что проведение Международного Кубка чемпионов этим летом невозможно.

Ранее УЕФА перенёс финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также матчи сборных на неопределённый срок.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 04:28
Вирус внес свои коррективы
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 02:53
Одно решение есть.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 02:41
Турниром больше, турниром меньше.
Mangur
Mangur
сегодня в 02:37
Без комментариев
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:21
Что делать??? Насладимся чемпионатом Белоруссии!!!
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