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Агент: «Пьяца надеется вернуться в „Ювентус“»

сегодня, 05:39

Нападающий «Ювентуса» Марко Пьяца, на правах аренды выступающий за «Андерлехт», рассчитывает вернуться в туринский клуб. Об этом рассказал его агент Марко Налетилич.

У Марко есть ещё один год аренды в «Андерлехте». Но чтобы между сторонами сохранялись хорошие отношения, должно быть взаимное согласие. В договоре есть пункт, который позволяет и футболисту сказать своё слово.

Сарри дал ему совет на будущее и сказал, что уверен в его потенциале. Для такой ситуации это обычное явление, что игрок надеется вернуться в «Юве». Если Марко вернётся на тот уровень, который был у него пару лет назад, он определённо может быть очень полезен.

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сегодня в 05:51
Из Андерлехта сложно вернуться в Ювентус.
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