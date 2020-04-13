Ловрен может перейти в «Рому»

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сегодня, 21:30

«Рома» продолжает рассматривать варианты усиления обороны. Вероятно, римлянам не удастся договориться о выкупе контракта центрбека у «Манчестер Юнайтед». Смоллинг выступает за «Рому» на правах аренды. Судя по всему, он вернется в МЮ по завершении сезона.

В связи с вероятной потерей Смоллинга римляне заинтересовались центральным защитником «Ливерпуля» . Возможно, «Рома» попытается приобрести этого игрока, когда начнет работу трансферный рынок.

Ранее сообщалось, что состав римского коллектива также может пополнить центрбек «Тоттенхэма» .