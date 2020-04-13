Ловрен может перейти в «Рому»

«Рома» продолжает рассматривать варианты усиления обороны. Вероятно, римлянам не удастся договориться о выкупе контракта центрбека Криса Смоллинга у «Манчестер Юнайтед». Смоллинг выступает за «Рому» на правах аренды. Судя по всему, он вернется в МЮ по завершении сезона.
В связи с вероятной потерей Смоллинга римляне заинтересовались центральным защитником «Ливерпуля» Деяном Ловреном. Возможно, «Рома» попытается приобрести этого игрока, когда начнет работу трансферный рынок.
Ранее сообщалось, что состав римского коллектива также может пополнить центрбек «Тоттенхэма» Ян Вертонген.