Невероятный план «Реала»: Холанд в 2020-м, Мбаппе в 2021-м

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сегодня, 21:58

Флорентино Перес считает, что у «Реала» хватит денег и влияния. «Соккер.ру» — о трансферах, из-за которых у всех упадет челюсть.

Испанская Marca утверждает, что в «Королевском клубе» даже во время мировой чумы не утихают думы о величии. Причем думают в недрах «Реала» так громко, что амбициозный план просочился в прессу, и сегодня главная спортивная газета Испании вышла с Эрлингом Холандом и Килианом Мбаппе на обложке под заголовком: «Холанд, а затем Мбаппе». И, похоже, это совсем не шутки.

В «Реале» понимают, что провернуть две таких сделки с разницей в год будет трудно, но не не возможно, а локаут, связанный с коронавирусом, может даже помочь Флорентино Пересу и его доверенным лицам в осуществлении амбициозного плана. Речь уже не просто о мечте или идее, на столе у президента «Реала» развернута «дорожная карта» по тотальному усилению атаки в следующие два трансферных окна.

Если получится, то можно будет официально называть команду с Холандом и Мбаппе третьим поколением «Галактикос». Конечно, приглашение молодых и суперталантливых форвардов — это большие деньги и труднейшие переговоры, но игра точно стоит свеч, а хитрый лис Флорентино всегда держит курс по ветру и понимает, что после футбольной голодовки болельщики станут более чувствительными, многих придется заново привлекать блестящими погремушками.

А у «Реала» с яркостью в атаке серьезные проблемы. Пока был Роналду еще удавалось худо-бедно выдерживать соперничество с «Барселоной», хотя столь же впечатляющего трио, как Месси — Неймар — Суарес в Мадриде все равно не получилось: Бензема и Бэйл слишком нестабильные и разные, чтобы рассчитывать на глубокую «химию». Сейчас у «Реала» в атаке нет даже одного футболиста, за которым весь мир следит с замиранием сердца, а Перес хочет привезти сразу двоих! Вот это по-нашему, по-мадридски!

Приоритетная цель на ближайшее трансферное окно — Холанд, которого более реально привезти на «Сантьяго Бернабеу» этим летом, потому что «Боруссии» не по силам противостоять напору «Реала». Мбаппе же на контракте с ПСЖ . Парижане хотят встать на один уровень с «Реалом» и «Барселоной», поэтому сохранить главную звезду — вопрос чести. Сам эмир Катара дал четкое распоряжение.

Сейчас трансфер Килиан невозможен, но следующим летом у него останется всего год контракта с ПСЖ , и если до этих пор не будет подписан новый договор, то «Пари Сен-Жермен» вынужден будет продать Мбаппе, чтобы очередной плевок беспечных парижан в финансовый фейр-плей УЕФА не получился слишком смачным и наглым. Конечно, ради осуществления такой аферы «Реал» уже сейчас должен установить прочный контракт с форвардом и дать ему гарантии, что сделка состоится при любой погоде, ведь Килиана будут соблазнять огромными деньгами в попытках оставить его в Париже.

Холанд за 75 миллионов евро

В этом сезоне потребности «Реала» в атаке вскрылись, как нарыв. Карим Бензема стал больше забивать после ухода Роналду, но он не «убийца» с острия, а скорее блуждающий форвард. Лука Йович не сумел качественно дополнить атаку, несмотря на поддержку со стороны Зидана. Скорее всего, по окончании сезона серб отправится в аренду.

«Реалу» нужна девятка прямо сейчас, а в перспективе уже пора задумываться о замене Карима Бензема, которому в конце года исполнится 33. Мино Райола заявлял, что Холанд будет играть за «Боруссию» до 2021 года, но невероятный прогресс норвежца, его зрелость и уравновешенность вкупе с острой потребностью «Реала» могут привести к трансферу и в 2020 году.

Дело в том, что в договор между Эрлингом Холандом и дортмундской «Боруссией» включен пункт об уходе за фиксированную сумму отступных 75 миллионов евро для ряда клубов. В этот ряд включен и мадридский «Реал», который, похоже, занимает особое место в мечтах норвежца, который воодушевлен возможность так скоро оказаться на «Сантьяго Бернабеу»:

Если «Реал» мной интересуется, значит, я делаю все правильно. Это приятно. Готов ли я? Нужно принять взвешенное решение, оценить, что я теряю и что приобретаю, как мне помогут развиваться в другом месте. Что касается лично меня… в детстве я следил за Ибрагимовичем. Мне очень нравится его менталитет. Думаю, у меня тоже есть подобная уверенность в своих силах.

А потом Мбаппе!

ПСЖ ни за что не расстанется с Мбаппе этим летом, тем более парижане хотят «слить» Неймара. Хотя большие трансферы вообще будет трудно осуществить из-за связанного с коронавирусом кризиса, но к лету 2021 года все может измениться. Вчера маслица в огонь подлил бывший игрок ПСЖ Жером Ротен, у которого остались связи в клубе:

Знаю точно из своих источников, что Мбаппе был уже почти в «Реале». Теперь, конечно, переход отложат, но нет ни единого шанса, что Килиан продлит договор с «Парижем». Учитывая, как развиваются события, а также вмешательство эмира Катара, переход Килиана будет отложен, но его переход в «Реал» — вопрос времени, просто придется подождать еще год.

Планы изменились, и не только для клубов, но и для Мбаппе. Килиан в этом году планировал выступить на Олимпиаде и чемпионате Европы, а теперь турниры перенесены на следующий году. Радикально менять обстановку накануне больших стартов — не лучшее решение. Кроме того, Килиан хочет расстаться с ПСЖ по-хорошему, он благодарен парижскому клубу за выполнение всех обещаний.