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Эдегор не хочет возвращаться в «Реал»

сегодня, 22:47

Полузащитник мадридского «Реала» Мартин Эдегор, выступающий на правах аренды за «Реал Сосьедад», не намерен возвращаться в мадридский клуб по окончании сезона.

Арендное соглашение норвежца рассчитано до конца сезона-2020/21, а сам Эдегор, как сообщается, уже уведомил руководство «сливочных» о том, что он счастлив в «Реал Сосьедаде» и хочет провести следующий сезон в составе «бело-голубых». Эдегор намеревается получить достаточное количество игровой практики в Ла Лиге на данном этапе карьеры, а только потом вернуться в «Реал».

Ранее сообщалось, что Эдегор готов вернуться в Мадрид, если ему будет гарантировано место в основном составе.

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Все комментарии
Альфамен
Альфамен ответ пользователю Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 23:24
Все прочёл...
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ пользователю Альфамен (раскрыть)
сегодня в 23:23
А вы весь текст прочитали или глазами по диагонали пробежались?!?
particular
particular
сегодня в 23:16
Прагматичный скандинав по-молодецки расставил приоритеты между Реалами..:))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 23:15
он сам выбрал свою судьбу))) и может быть не ошибся)))
Альфамен
Альфамен ответ пользователю Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 23:10
Вполне логичный выбор в его ситуации,в Мадриде он не будет иметь достаточное количество игровой практики
Альфамен
Альфамен ответ пользователю Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 23:08
В чем это проявляется???
Legend 6
Legend 6
сегодня в 22:58
То чувство когда выбирая между двух реалов, футболист выбирает нормальный, а не сливочный.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 22:54
Умный парнишка!!!
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 22:50
Имеет право выбора, где ему лучше
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