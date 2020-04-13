Эдегор не хочет возвращаться в «Реал»

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сегодня, 22:47

Полузащитник мадридского «Реала» , выступающий на правах аренды за «Реал Сосьедад», не намерен возвращаться в мадридский клуб по окончании сезона.

Арендное соглашение норвежца рассчитано до конца сезона-2020/21, а сам Эдегор, как сообщается, уже уведомил руководство «сливочных» о том, что он счастлив в «Реал Сосьедаде» и хочет провести следующий сезон в составе «бело-голубых». Эдегор намеревается получить достаточное количество игровой практики в Ла Лиге на данном этапе карьеры, а только потом вернуться в «Реал».

Ранее сообщалось, что Эдегор готов вернуться в Мадрид, если ему будет гарантировано место в основном составе.