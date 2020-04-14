В ФИФА заявили, что работают над календарем матчей сборных

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сегодня, 13:55

В пресс-службе ФИФА сообщили, что специальная рабочая группа продолжает работу над календарем матчей национальных сборных, окончательное решение по данному вопросу еще не принято.

Ранее вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни выразил сомнения в возможности проведения матчей сборных в 2020 году из-за пандемии.