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В ФИФА заявили, что работают над календарем матчей сборных

сегодня, 13:55

В пресс-службе ФИФА сообщили, что специальная рабочая группа продолжает работу над календарем матчей национальных сборных, окончательное решение по данному вопросу еще не принято.

Ранее вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни выразил сомнения в возможности проведения матчей сборных в 2020 году из-за пандемии.

Специальная рабочая группа ФИФА, созданная бюро совета ФИФА, занимается в том числе вопросами международного календаря матчей. Дополнительная информация будет опубликована в установленном порядке.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:01, ред.
Сейчас это похоже на развлечение.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 14:00
Сами не знают как быть и что делать.
ОПС
ОПС
сегодня в 14:00
Пусть хоть со сборными подумают.
beefs
beefs
сегодня в 13:55
да со сборными сейчас проблема
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:55
Вирус тоже работает!!!
Izmar
Izmar
сегодня в 13:55
Это хорошая весть.
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