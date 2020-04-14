В ФИФА заявили, что работают над календарем матчей сборных

В пресс-службе ФИФА сообщили, что специальная рабочая группа продолжает работу над календарем матчей национальных сборных, окончательное решение по данному вопросу еще не принято.
Ранее вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни выразил сомнения в возможности проведения матчей сборных в 2020 году из-за пандемии.
Специальная рабочая группа ФИФА, созданная бюро совета ФИФА, занимается в том числе вопросами международного календаря матчей. Дополнительная информация будет опубликована в установленном порядке.