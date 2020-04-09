УЕФА обсудит календарь Евро-2020 со всеми принимающими городами

В пресс-службе УЕФА сообщили, что организация обсудит расписание матчей чемпионата Европы со всеми 12 принимающими городами.
Напомним, Евро-2020 из-за пандемии коронавируса перенесен с лета 2020 года на период с 11 июня по 11 июля 2021 года.
Предусматривается, что Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года с тем же графиком матчей и теми же принимающими городами. Однако на данном этапе расписание матчей официально не подтверждено. УЕФА связывается со всеми 12 принимающими городами по этому вопросу, дальнейшие объявления будут сделаны в надлежащее время.