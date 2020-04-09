УЕФА обсудит календарь Евро-2020 со всеми принимающими городами

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сегодня, 11:50

В пресс-службе УЕФА сообщили, что организация обсудит расписание матчей чемпионата Европы со всеми 12 принимающими городами.

Напомним, Евро-2020 из-за пандемии коронавируса перенесен с лета 2020 года на период с 11 июня по 11 июля 2021 года.