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УЕФА обсудит календарь Евро-2020 со всеми принимающими городами

сегодня, 11:50

В пресс-службе УЕФА сообщили, что организация обсудит расписание матчей чемпионата Европы со всеми 12 принимающими городами. 

Напомним, Евро-2020 из-за пандемии коронавируса перенесен с лета 2020 года на период с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Предусматривается, что Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года с тем же графиком матчей и теми же принимающими городами. Однако на данном этапе расписание матчей официально не подтверждено. УЕФА связывается со всеми 12 принимающими городами по этому вопросу, дальнейшие объявления будут сделаны в надлежащее время.

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Binger
Binger
сегодня в 13:03
Рано это делать.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:09
посмотрим. но боюсь не скоро!
beefs
beefs
сегодня в 11:50
хорошо
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