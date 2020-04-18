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Игнашевич выставил на благотворительный аукцион футболку с ЧМ-2018

18 апреля 2020, 14:08

Бывший защитник сборной России и ЦСКА, а ныне главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич, выставил на благотворительный аукцион свою игровую майку с чемпионата мира 2018 года, прошедшего в России.

Вырученные средства пойдут на лечение полуторагодовалой Ирины Шестаковой, страдающей от редкой болезни — спинальной мышечной атрофии. На лечение девочки необходимо $ 2,1 млн.

«Друзья, давайте вместе поможем девочке выздороветь», — сказал Игнашевич в видеообращении.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лето. 2018 год. ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ ⚽ В РОССИИ 🇷🇺 Событие — историческое! ⠀ Мы с Иришей ещё в животике болели за наших всем сердцем! Это было спортивно, здорово, красиво, интересно, захватывающе. Чемпионат обьединил нас и весь мир! Его волна ещё в наших сердцах, напоминая о том, что мир — это добро! ⠀ Сергей Игнашевич, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года. ⠀ В 2018 году Сергей участвовал в чемпионате мира по футболу в составе сборной России. Это был чемпионат гордости, радости, добра. И сегодня это продолжается. ⠀ Для спасения Ириши Сергей подарил свою футболку. Номер 4. Ту самую, с чемпионата мира по футболу в России. ⠀ В 21:00 на нашей страничке в Инстаграм @irinashestakovawillgo мы дадим старт аукциону по этой памятной вещи. Вчера — эта вещь была свидетелем радости и гордости за нашу страну, Россию. А сегодня — она помогает спасти жизнь маленькой россиянки — Ириши Шестаковой... ⠀ Мы от всей души благодарим Сергея за помощь, отклик, поддержку! @ignashevich4 Дорогие друзья! Ждём вас на нашем аукционе! ⠀ #спасемирувместе #сборнаяириши #savebabyirina #playandhelp #решайигру #футбол #спорт #спортспасиСМАйликов #сборнаяроссии #цска #чм2018 #москва24 #сидимдома #лучшедома #домалучше #карантин #самоизоляция #россия #москва #чемпионат #познер

Публикация от Irina Shestakova 1,6 🌸Ириша🌸 (@irinashestakovawillgo)

Недавно в похожем аукционе принял участие легенда мирового футбола Тьерри Анри.

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serh62
serh62 ответ Банщик из Тарасовки (раскрыть)
18 апреля в 18:23
научись сначала писать грамотно, и только потом можешь обсуждать что либо.....
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
18 апреля в 16:09, ред.
Бедные дети..Смотрю на них в это непростое время и сжимается все внутри от невозможности им помочь. Немогу смотреть на фото, в их глаза. Грёбаный короновирус.
Молодец Сергей! Снимаю шляпу.
Банщик из Тарасовки
Банщик из Тарасовки
18 апреля в 15:50
цска опустилось до того, что грязными футболками помогает всему миру.
oFANATo
oFANATo
18 апреля в 15:22
Молодец Сергей!

А играчишка голубой львёнок может только
чужие деньги воровать.
ДСА
ДСА
18 апреля в 15:05
А на это у государства денег нет.
cska vperiod
cska vperiod
18 апреля в 14:29
Достойный поступок армейца!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 апреля в 14:19
Важно, шобы была нестирана, иначе не купят.
А дело благородное, но мог бы и личными деньгами помочь...
Comdiv
Comdiv
18 апреля в 14:17
Трусы еще бы свои продал, смотреть уже противно на этих торговцев дешевыми футболками.
VAN ARM
VAN ARM
18 апреля в 14:14, ред.
сергей ! ну зачем торги! просто помог бы деньгами! хотя любая помощь достойна уважения!
SSPZ
SSPZ
18 апреля в 14:09
это здорово благотворительность
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