Игнашевич выставил на благотворительный аукцион футболку с ЧМ-2018

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18 апреля 2020, 14:08

Бывший защитник сборной России и ЦСКА , а ныне главный тренер «Торпедо» , выставил на благотворительный аукцион свою игровую майку с чемпионата мира 2018 года, прошедшего в России.

Вырученные средства пойдут на лечение полуторагодовалой Ирины Шестаковой, страдающей от редкой болезни — спинальной мышечной атрофии. На лечение девочки необходимо $ 2,1 млн.

«Друзья, давайте вместе поможем девочке выздороветь», — сказал Игнашевич в видеообращении.

Недавно в похожем аукционе принял участие легенда мирового футбола Тьерри Анри.