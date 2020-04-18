Игнашевич выставил на благотворительный аукцион футболку с ЧМ-2018

Бывший защитник сборной России и ЦСКА, а ныне главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич, выставил на благотворительный аукцион свою игровую майку с чемпионата мира 2018 года, прошедшего в России.
Вырученные средства пойдут на лечение полуторагодовалой Ирины Шестаковой, страдающей от редкой болезни — спинальной мышечной атрофии. На лечение девочки необходимо $ 2,1 млн.
«Друзья, давайте вместе поможем девочке выздороветь», — сказал Игнашевич в видеообращении.
Недавно в похожем аукционе принял участие легенда мирового футбола Тьерри Анри.
Молодец Сергей! Снимаю шляпу.
Молодец Сергей! Снимаю шляпу.
А играчишка голубой львёнок может только
чужие деньги воровать.
А играчишка голубой львёнок может только
чужие деньги воровать.
А дело благородное, но мог бы и личными деньгами помочь...
А дело благородное, но мог бы и личными деньгами помочь...