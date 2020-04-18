Форвард тульского «Арсенала» помог своей деревне продуктами

1587207177

18 апреля 2020, 13:52

Нападающий «Арсенала» помог своей деревне гуманитарной помощью, об этом сообщает пресс-служба тульского клуба.

Замбийский футболист приобрел для жителей своей деревни более 100 продуктовых наборов, в которые вошли сахар, мука, рис, соль, а также средства гигиены.

🙏🙏🙏Ламек Банда помог своей деревне!



Замбийский полузащитник «Арсенала» Ламек Банда приобрел для жителей своей деревни более 100 продуктовых наборов, в которые вошли сахар, мука, рис, соль, а также средства гигиены.



Подробности 👉https://t.co/BShJvdWo08 pic.twitter.com/wl8CLgFuC5 — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) April 18, 2020

Напомним, Банда выступает за российский клуб с лета 2019 года.