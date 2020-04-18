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Форвард тульского «Арсенала» помог своей деревне продуктами

18 апреля 2020, 13:52

Нападающий «Арсенала» Ламек Банда помог своей деревне гуманитарной помощью, об этом сообщает пресс-служба тульского клуба.

Замбийский футболист приобрел для жителей своей деревни более 100 продуктовых наборов, в которые вошли сахар, мука, рис, соль, а также средства гигиены.

Напомним, Банда выступает за российский клуб с лета 2019 года

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Все комментарии
Footbolista
Footbolista ответ Аpбитр (раскрыть)
18 апреля в 15:42
Спасибо...пошел правила "освежать")...
Аpбитр
Аpбитр ответ Footbolista (раскрыть)
18 апреля в 15:42
Ок. На первый раз амнистия ЖК :)
Footbolista
Footbolista ответ Аpбитр (раскрыть)
18 апреля в 15:38, ред.
Ну не знал)...у меня очень часто короткие сообщения...может снимите желтую?...это явно не умышленно...50 очков тоже снимите...
Не верю 90-м
Не верю 90-м
18 апреля в 15:37
Нашим деревням никто не помогает.
Аpбитр
Аpбитр ответ Footbolista (раскрыть)
18 апреля в 15:37, ред.
Добрый день.

4) Первый комментарий в новости или записи в течение суток после их публикации: 50 очков (начисление не чаще чем раз в час). Но флуд (например, сообщение из одного или двух слов) запрещен!
Footbolista
Footbolista
18 апреля в 15:35
Пряники тульские это флуд?....
Baggio R.
Baggio R. ответ cska vperiod (раскрыть)
18 апреля в 14:56
Раз показывают, то учись)
cska vperiod
cska vperiod
18 апреля в 14:32
Негры показывают пример хрющам.
AgentART
AgentART
18 апреля в 14:20
Время для пиара самое лучшее настало.
beefs
beefs
18 апреля в 14:09
это достойный поступок
drug01
drug01
18 апреля в 14:05
Молодец старина ты мужик
112910415
112910415
18 апреля в 14:05
будет очень правильно, если такие действия станут модными
Zenit_84
Zenit_84
18 апреля в 13:57
Достойно
VIPded
VIPded
18 апреля в 13:56
Молодец парень.
VAN ARM
VAN ARM
18 апреля в 13:55
все понимают как не просто сегодня)))
ДАША Д
ДАША Д
18 апреля в 13:54
Молодец, если может.
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