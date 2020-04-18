Форвард тульского «Арсенала» помог своей деревне продуктами

Нападающий «Арсенала» Ламек Банда помог своей деревне гуманитарной помощью, об этом сообщает пресс-служба тульского клуба.
Замбийский футболист приобрел для жителей своей деревни более 100 продуктовых наборов, в которые вошли сахар, мука, рис, соль, а также средства гигиены.
Напомним, Банда выступает за российский клуб с лета 2019 года.
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