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Сотрудники «Сочи» доставили продуктовые наборы инвалидам-колясочникам

сегодня, 19:13

Пресс-служба «Сочи» сообщила, что представители клуба помогли инвалидам-колясочникам, доставив им продуктовые наборы в связи со сложной обстановкой из-за пандемии коронавируса.

Футбольный клуб и администрация города помогли инвалидам-колясочникам. Сотрудники клуба, соблюдая все меры предосторожности, доставили продуктовые наборы по адресной программе, полученной от администрации города. Доставка продуктов проходила 15 и 16 апреля.

В ближайшее время клуб планирует оказать поддержку и другим социально уязвимым группам населения, а также помочь местным врачам.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:24
прекрасно! сейчас любая помощь нужна
beefs
beefs
сегодня в 19:14
молодцы, нужно помогать
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 19:14
молодцы хорошее дело
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