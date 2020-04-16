Сотрудники «Сочи» доставили продуктовые наборы инвалидам-колясочникам

Пресс-служба «Сочи» сообщила, что представители клуба помогли инвалидам-колясочникам, доставив им продуктовые наборы в связи со сложной обстановкой из-за пандемии коронавируса.

Футбольный клуб и администрация города помогли инвалидам-колясочникам. Сотрудники клуба, соблюдая все меры предосторожности, доставили продуктовые наборы по адресной программе, полученной от администрации города. Доставка продуктов проходила 15 и 16 апреля.

В ближайшее время клуб планирует оказать поддержку и другим социально уязвимым группам населения, а также помочь местным врачам.