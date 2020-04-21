Магкеев: «Сёмин — очень большая фигура среди российских тренеров»

Защитник «Локомотива» поддержал главного тренера команды , которого ранее слухи связывали с уходом из клуба.

Вокруг «Локомотива» и, в частности, вокруг Сёмина всегда много слухов. Но на то они и слухи, чтобы большого внимания на них не обращать. Юрий Палыч — наш главный тренер. У нас есть определенные задачи, думаю, мы их выполним, а дальше руководство уже будет решать.

Как бы там ни было, Сёмин — очень большая фигура среди российских тренеров. Взять хотя бы мою ситуацию. Не побоялся мне, молодому игроку, доверить место в составе. И сколько уже таких молодых заиграли при нем. И это только один из критериев оценки его работы.