ГлавнаяНовости

Магкеев: «Сёмин — очень большая фигура среди российских тренеров»

21 апреля 2020, 13:36

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев поддержал главного тренера команды Юрия Сёмина, которого ранее слухи связывали с уходом из клуба.

Вокруг «Локомотива» и, в частности, вокруг Сёмина всегда много слухов. Но на то они и слухи, чтобы большого внимания на них не обращать. Юрий Палыч — наш главный тренер. У нас есть определенные задачи, думаю, мы их выполним, а дальше руководство уже будет решать.

Как бы там ни было, Сёмин — очень большая фигура среди российских тренеров. Взять хотя бы мою ситуацию. Не побоялся мне, молодому игроку, доверить место в составе. И сколько уже таких молодых заиграли при нем. И это только один из критериев оценки его работы.

Все новости
Лунёв: «Буду рвать ж***, чтобы попасть в европейскую топ-лигу»
Сегодня, 04:47 Комментарии0
Йиранек: «Не исключаю, что Крал может уйти из „Спартака“»
Сегодня, 00:39 Комментарии8
Джикия: «Как Джикия может сравнивать Месси и Роналду?»
Вчера, 22:06 Комментарии6
Татаев: «В Чехии никто не запрещает гулять во время карантина»
Вчера, 21:44 Комментарии11
Газизов: «Можно доиграть чемпионат в Москве»
Вчера, 19:51 Комментарии12
Евсеев: «Никогда раньше чемпионат не был разбит на три этапа»
Вчера, 19:45 Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Adepta
Adepta
21 апреля в 16:13
Скорее самая старая.
VAN ARM
VAN ARM
21 апреля в 14:34
палыч хорош!! здоровья ему!
Clavан
Clavан
21 апреля в 14:14
Как тут не подлизать.
cska vperiod
cska vperiod
21 апреля в 13:59
Старый но держится крепко на ногах, удачи Палычу.
ДАША Д
ДАША Д
21 апреля в 13:38
Тренеров чемпионов весьма немного.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100