Бышовец: «Наша лига сейчас среднеевропейского уровня»

Бывший российский тренер поделился мнением о том, как пандемия коронавируса повлияет на российский футбол.

Я считаю, что если ситуация поменяется, то не в лучшую сторону. У нас и так достаточно проблем. Наша лига сейчас среднеевропейского уровня. Это касается и игроков, и тренеров.

Даже если мы не сможем довести чемпионат до логического завершения из-за коронавируса, то нынешние результаты в таблице практически не будут отличаться от тех, что были бы по итогам полностью сыгранного чемпионата. О чемпионстве «Зенита» можно говорить с большой долей вероятности, как и о командах, которые заслужат право играть в еврокубках. Ну а на место в тройке шансы равные у «Краснодара», «Локомотива» и «Ростова». ЦСКА вряд ли удастся вклиниться в тройку призеров. Ну а в целом, вышеперечисленная пятерка имеет приличный запас и, думаю, коронавирус тут не очень повлияет. Эти клубы твердо стоят на ногах — хорошие финансовые условия.

А что касается команд на вылет, то тут тоже есть группа команд, которые борются за выживание. Ну и «болото» в середине таблицы, у которых нет беспокойства за исход сезона. Я думаю, даже если продолжать чемпионат, то сложно представить себе физическое состояние игроков, особенно уехавших за рубеж. Считаю, что тяжело будет восстановить их игровой и физический тонус. В итоге, думаю, что доигрывание чемпионата усугубит и так плачевный уровень футбола в нашем чемпионате в плане зрелища.