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Бышовец: «Наша лига сейчас среднеевропейского уровня»

21 апреля 2020, 12:28

Бывший российский тренер Анатолий Бышовец поделился мнением о том, как пандемия коронавируса повлияет на российский футбол. 

Я считаю, что если ситуация поменяется, то не в лучшую сторону. У нас и так достаточно проблем. Наша лига сейчас среднеевропейского уровня. Это касается и игроков, и тренеров.

Даже если мы не сможем довести чемпионат до логического завершения из-за коронавируса, то нынешние результаты в таблице практически не будут отличаться от тех, что были бы по итогам полностью сыгранного чемпионата. О чемпионстве «Зенита» можно говорить с большой долей вероятности, как и о командах, которые заслужат право играть в еврокубках. Ну а на место в тройке шансы равные у «Краснодара», «Локомотива» и «Ростова». ЦСКА вряд ли удастся вклиниться в тройку призеров. Ну а в целом, вышеперечисленная пятерка имеет приличный запас и, думаю, коронавирус тут не очень повлияет. Эти клубы твердо стоят на ногах — хорошие финансовые условия.

А что касается команд на вылет, то тут тоже есть группа команд, которые борются за выживание. Ну и «болото» в середине таблицы, у которых нет беспокойства за исход сезона. Я думаю, даже если продолжать чемпионат, то сложно представить себе физическое состояние игроков, особенно уехавших за рубеж. Считаю, что тяжело будет восстановить их игровой и физический тонус. В итоге, думаю, что доигрывание чемпионата усугубит и так плачевный уровень футбола в нашем чемпионате в плане зрелища.

Ранее Бышовец прокомментировал конфликт главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина с руководством клуба.

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Все комментарии
MSN-thebest
MSN-thebest
21 апреля в 18:36
Среднеевропейский - это где-то между Англией и Андоррой? :)
cska vperiod
cska vperiod
21 апреля в 13:58
Толя точно принял на грудь и не закусил.
LOpp
LOpp
21 апреля в 13:38
Пожалуй чуть выше среднеевропейского только благодаря Спартаку.
112910415
112910415
21 апреля в 13:14
это критика ? или комплимент ? или просто радость, что корреспондент позвонил ?
Binger
Binger
21 апреля в 13:02
Среднеевропейского это как?
beefs
beefs
21 апреля в 12:54
Пора переходить на игру в основном с российскими футболистами
Legend 6
Legend 6
21 апреля в 12:53
Среднеевропейский уровень это Венгрия, Румыния, Латвия , Литва, Эстония и Беларусь.
VAN ARM
VAN ARM
21 апреля в 12:43
да нет))гораздо ниже к сожалению))
shlomo
shlomo
21 апреля в 12:31
Что то Анатолия на карантине переклинило
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