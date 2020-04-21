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Бышовец: «„Локомотив“ — команда для внутреннего потребления»

21 апреля 2020, 12:21

Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец прокомментировал конфликт нынешнего наставника «железнодорожников» Юрия Сёмина с руководством клуба.

Когда я работал в «Локомотиве», Сёмин был президентом. У нас вообще не было никаких отношений. Поэтому ничего удивительного в текущей ситуации я не вижу. Тут надо понимать, что во многом текущий результат определён единством, когда усилия игроков подчинены тренеру. Нет большей трагедии, когда президент клуба хочет быть главным тренером. И когда целая группа игроков, которая руководилась со стороны, из-за такого положения дел не пожимает руки тренеру.

Я как-то сидел с Василием Кикнадзе на одном из матчей «Локомотива», и он, мне кажется, достаточно хорошо отзывался о перспективах команды. На мой взгляд, довольно необоснованно. Защищал от моей оценки команды. Я считаю, что «Локомотив» — команда для внутреннего потребления. И это при том, что у этой команды, относительно реалий в нашем футболе, практически нет проблем. Ни с составом, ни с уровнем подготовки, ни финансовых. Понятно, что при таких условиях нельзя удовлетворяться высокими местами в чемпионате. Два последних года выступлений команды в европейских Кубках — это, мне кажется, причина конфликта, в том числе между главным тренером и президентом. Думаю, что это обоснованно.

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Все комментарии
За адекватность
За адекватность
21 апреля в 15:43
"Я считаю, что «Локомотив» — команда для внутреннего потребления." Ну надо же. А какая команда у нас не для внутреннего потребления? В нынешних реалиях уровень наших грандов это в лучшем случае 1\8 ЛЕ А про ЛЧ можно и не говорить. Это условно должно произойти лунное и солнечное затмение одновременно, чтобы наш клуб вышел из группы, не говоря уж об 1/4. Личное мнение. А.Ф. Бышовцу конечно виднее.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
21 апреля в 15:24
"Зависть — яд для сердца."(с) Вольтер
VAN ARM
VAN ARM
21 апреля в 14:38
прям как ловчев стал))))))))))
mihaluch
mihaluch
21 апреля в 13:30
Дяде Толе осталось одно только давать интервью.
Cap700
Cap700
21 апреля в 13:13
А Бышовец не прилично поступает.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
21 апреля в 13:10
Светочу определенно отравляет спокойное пенсионное существование тот факт, что его ровесник Палыч по-прежнему востребован и успешен.
112910415
112910415
21 апреля в 13:09
надо избегать обидных выражений
cska vperiod
cska vperiod
21 апреля в 13:02
Толя снова напился или на него действует самоизоляция.
Leha-ha50
Leha-ha50
21 апреля в 12:28
Сам то Толик понял чего налепетал???
ДАША Д
ДАША Д
21 апреля в 12:21
Семин - это лучшее что было у Локомотива.
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