Евсеев: «Самохвалов не мыслил себя без футбола»

Главный тренер «Уфы» рассказал о коротком периоде сотрудничества с защитником «Казанки» , который накануне скончался.

Я проработал с ним в Иваново только три месяца. Светлая душа… Очень жаль, когда человек уходит в таком раннем возрасте. Иннокентий был тихим и спокойным. Не мыслил себя без футбола, мечтал играть в Премьер-Лиге. Правильные обычные мечты, очень много таких ребят приходят в футбол… Он был очень добродушным. Даже на поле. Но при этом очень ответственным и целеустремлённым. Был хорош в коллективе, дружил со всеми ребятами. Не было ни проблем, ни конфликтов. Всегда спешил к своей девушке. Очень любил ее… 22 года. Всего 22… Я не знаю, что ещё сказать.