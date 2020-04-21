ГлавнаяНовости

Евсеев: «Самохвалов не мыслил себя без футбола»

21 апреля 2020, 12:09

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о коротком периоде сотрудничества с защитником «Казанки» Иннокентием Самохваловым, который накануне скончался.

Я проработал с ним в Иваново только три месяца. Светлая душа… Очень жаль, когда человек уходит в таком раннем возрасте. Иннокентий был тихим и спокойным. Не мыслил себя без футбола, мечтал играть в Премьер-Лиге. Правильные обычные мечты, очень много таких ребят приходят в футбол… Он был очень добродушным. Даже на поле. Но при этом очень ответственным и целеустремлённым. Был хорош в коллективе, дружил со всеми ребятами. Не было ни проблем, ни конфликтов. Всегда спешил к своей девушке. Очень любил ее… 22 года. Всего 22… Я не знаю, что ещё сказать.

Все новости
Лунёв: «Буду рвать ж***, чтобы попасть в европейскую топ-лигу»
Сегодня, 04:47 Комментарии0
Йиранек: «Не исключаю, что Крал может уйти из „Спартака“»
Сегодня, 00:39 Комментарии8
Джикия: «Как Джикия может сравнивать Месси и Роналду?»
Вчера, 22:06 Комментарии6
Татаев: «В Чехии никто не запрещает гулять во время карантина»
Вчера, 21:44 Комментарии11
Газизов: «Можно доиграть чемпионат в Москве»
Вчера, 19:51 Комментарии12
Евсеев: «Никогда раньше чемпионат не был разбит на три этапа»
Вчера, 19:45 Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
21 апреля в 12:20
Жаль парня, очень жаль. Хотелось бы узнать заключение врачей, кто то же проморгал данную ситуацию ???
Zenit_84
Zenit_84
21 апреля в 12:12
Прескорбно... Пусть земля будет пухом
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100