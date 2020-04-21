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Ребров призвал всех развиваться во время самоизоляции

21 апреля 2020, 10:18

Голкипер «Спартака» Артём Ребров призвал людей во время режима самоизоляции заниматься полезными делами.

Выглядит ли пенсия именно так? Ходьба со шведскими палками, вечерком чаёк с вареньем, и погружения в мысли и воспоминания о былом… и наступает ли она для меня сейчас?! Нет. Думаю, мы сами выбираем свой путь как сейчас, так и в предпенсионном и пенсионном возрасте. А принимаемая нами ситуация с карантином — лишь ещё один повод для развития, для взгляда на существующие вещи с другой стороны, под другим углом.

Это время дано нам для того, чтобы остановиться, посмотреть на себя, своих родных, побыть с ними, посвятить время себе. Я не знаю о том, когда и как все это закончится, но мне становится страшно, что это действительно происходит в нашем мире здесь и сейчас, как будто в кино.

Анализирую свои три недели самоизоляции и вспоминаю сколько успел всего сделать. Занялся английским онлайн, научился делать домашнюю пиццу, сделал кулич на Пасху, навёл порядок в документах, придумываю и делаю тренировки для своих детей, выполняю тренировки от тренера, вместе с женой начал заниматься йогой, ходить в посёлке (соблюдая все меры безопасности) со шведскими палками.

И что? Дальше «пенсионные» посиделки на скамеечке? Как бы не так! Есть ещё миллион дел, занятий и практик, с помощью которых можно развить себя и помочь окружающим. И я призываю всех вас не сидеть на попе ровно, не проводить время исключительно за игровой приставкой или просмотром ТВ. Ведь карантин закончится и то, какими мы выйдем после него, — уставшими и деградировавшими или с новыми знаниями и силами — зависит только от нас. Главное — двигайтесь, не сидите на месте.

Недавно стало известно, что Артем Ребров стал донором крови.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod ответ Дима Головашич (раскрыть)
21 апреля в 17:08
Насмешил.
VAN ARM
VAN ARM
21 апреля в 14:41
прям великий мыслитель))) это не к добру)))
Литейный 4
Литейный 4
21 апреля в 14:32
Вспоминай лучше свои пропущенные пятихаточки от Зенита. Даже лизание штанг не помогло. Гыгыгы
Великолепный
Великолепный
21 апреля в 11:29
Ребров, главное на самоизоляции не забудь как мяч ловить!)))
Дима Головашич
Дима Головашич ответ cska vperiod (раскрыть)
21 апреля в 11:03
Вам уже советы не помогут) Гы-гы-гы
cska vperiod
cska vperiod
21 апреля в 10:43
Смешно когда хрющи пытаются давать советы.
ku8vc6hq_9bu
ku8vc6hq_9bu
21 апреля в 10:18
Развиваемся как можем.
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