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Худяков: «Все представители РПЛ сразу приняли джентльменское соглашение»

21 апреля 2020, 11:32

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал, как клубы РПЛ согласовали джентльменское соглашение.

Уверен, что клубы не будут пользоваться этим джентльменским соглашением, чтобы выкручивать игрокам руки. Договор заключался для других целей — чтобы проще пережить этот период. Предложение было объявлено на общем собрании, и все клубы поддержали. Не было даже никаких дискуссий. Появилось предложение, объяснили, как оно будет работать, и все сразу его приняли.

 

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
21 апреля в 14:47
Тамбов вряд ли кого переманит.
112910415
112910415
21 апреля в 13:06
все будут соблюдать !
кроме случаев, когда очень нужно будет отклониться !
тогда будут соблюдать с исключениями !
Aerobniy
Aerobniy
21 апреля в 13:04
Странное соглашение.
VAN ARM
VAN ARM
21 апреля в 11:58
пока выгодно то будут)))
oFANATo
oFANATo
21 апреля в 11:48, ред.
Времена такие наступили.

Без джентльменских соглашений

Никак.
Великолепный
Великолепный
21 апреля в 11:38
Потом увидим, будут иди нет.
Footbolista
Footbolista
21 апреля в 11:37
Похоже на картельный сговор против футболистов...
mihaluch
mihaluch
21 апреля в 11:37
Действительно ли они
beefs
beefs
21 апреля в 11:35
ну это правильно
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