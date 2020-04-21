Худяков: «Все представители РПЛ сразу приняли джентльменское соглашение»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал, как клубы РПЛ согласовали джентльменское соглашение.

Уверен, что клубы не будут пользоваться этим джентльменским соглашением, чтобы выкручивать игрокам руки. Договор заключался для других целей — чтобы проще пережить этот период. Предложение было объявлено на общем собрании, и все клубы поддержали. Не было даже никаких дискуссий. Появилось предложение, объяснили, как оно будет работать, и все сразу его приняли.