«Барса» подготовила «план Б», если трансфер Лаутаро провалится

«Барселона» подготовила список из пяти игроков, на случай если каталонскому клубу не удастся подписать форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса.
Аргентинский нападающий является приоритетной целью «сине-гранатовых» в грядущее трансферное окно, однако «Барселона» не хочет платить 111 млн евро за игрока.
Если каталонскому клубу не удастся достигнуть договоренности с «Интером» по Мартинесу, руководство команды будет рассматривать альтернативные варианты на позицию нападающего. Среди игроков, которых «Барселона» рассматривает в качестве замены Лаутаро Мартинесу, называют Тимо Вернера («РБ Лейпциг»), Александра Исака («Реал Сосьедад»), Тэмми Абрахама («Челси»), Джонатана Дэвида («Гент») и Виктора Осимхена («Лилль»).
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