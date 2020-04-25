«Барса» подготовила «план Б», если трансфер Лаутаро провалится

1587836063

вчера, 20:34

«Барселона» подготовила список из пяти игроков, на случай если каталонскому клубу не удастся подписать форварда «Интера» .

Аргентинский нападающий является приоритетной целью «сине-гранатовых» в грядущее трансферное окно, однако «Барселона» не хочет платить 111 млн евро за игрока.

Если каталонскому клубу не удастся достигнуть договоренности с «Интером» по Мартинесу, руководство команды будет рассматривать альтернативные варианты на позицию нападающего. Среди игроков, которых «Барселона» рассматривает в качестве замены Лаутаро Мартинесу, называют («РБ Лейпциг»), («Реал Сосьедад»), («Челси»), («Гент») и («Лилль»).