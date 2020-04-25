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«Барса» подготовила «план Б», если трансфер Лаутаро провалится

вчера, 20:34

«Барселона» подготовила список из пяти игроков, на случай если каталонскому клубу не удастся подписать форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса.

Аргентинский нападающий является приоритетной целью «сине-гранатовых» в грядущее трансферное окно, однако «Барселона» не хочет платить 111 млн евро за игрока.

Если каталонскому клубу не удастся достигнуть договоренности с «Интером» по Мартинесу, руководство команды будет рассматривать альтернативные варианты на позицию нападающего. Среди игроков, которых «Барселона» рассматривает в качестве замены Лаутаро Мартинесу, называют Тимо Вернера («РБ Лейпциг»), Александра Исака («Реал Сосьедад»), Тэмми Абрахама («Челси»), Джонатана Дэвида («Гент») и Виктора Осимхена («Лилль»).

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Все комментарии
swift stream
swift stream
вчера в 22:35
Очень много всего.
BarSlona
BarSlona
вчера в 21:57, ред.
Бредятина ...никто из этого списка не лучше того же брейтвейта или фати...Ненужно никого в атаку....что за бред ??? Суарез вылечился , Стекольный негр на подходе, Гризман,Месси, .....какое нападение??? Перестаньте писать бредятину.
Коутиньо накогец верните , может заиграет у нового тренера
Climent
Climent
вчера в 21:25
Это нужно делать.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 21:21
Неймар стоит половину Барсы по игре.Что то о нем молчат твари.
Нaстасья
Нaстасья
вчера в 21:04
Холланд?
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 20:53
так и алфавита барсе не хватит ))
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:52
Вернер в Лейпциге пока вроде играет
Иван Тасминский
Иван Тасминский
вчера в 20:50
хде ААЗМУН!
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
вчера в 20:45
Гному за последние три года заплатили пол миллиарда евро, а на Лаутаро нет 111 млн, аха-ха.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 20:44
Если провалится план Б, то Барса имеет в запасе план В......
shlomo
shlomo
вчера в 20:35
Потом будем план С
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