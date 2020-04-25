Стали известны условия, при которых Ибрагимович останется в «Милане»

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вчера, 18:37

Стали известны условия, при которых нападающий «Милана» может остаться на «Сан-Сиро».

Как сообщается, шведский форвард будет готов согласиться продлить контракт с клубом только в том случае, если вектор развития клуба будет убедительным.

Важную роль в принятии решения сыграет также и главный тренер команды. Ибрагимович предпочитает продолжить работать под руководством , а если миланский клуб решит пригласить на пост наставника команды Ральфа Рангника, решение шведа может измениться.