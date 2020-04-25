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Стали известны условия, при которых Ибрагимович останется в «Милане»

вчера, 18:37

Стали известны условия, при которых нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может остаться на «Сан-Сиро».

Как сообщается, шведский форвард будет готов согласиться продлить контракт с клубом только в том случае, если вектор развития клуба будет убедительным.

Важную роль в принятии решения сыграет также и главный тренер команды. Ибрагимович предпочитает продолжить работать под руководством Стефано Пиоли, а если миланский клуб решит пригласить на пост наставника команды Ральфа Рангника, решение шведа может измениться.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 21:49
а время условий проходит ...
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
вчера в 21:15
Да хорош Златан, тормози с игрой, иди уже в тренеры
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 19:58
Газидису глубоко наплевать.
Clavан
Clavан
вчера в 19:25
Царек под меську косит.
Comdiv
Comdiv
вчера в 19:14
Еще один рулить футболом взялся, толку не будет.
VIPded
VIPded
вчера в 18:52
Может, и прав Златан... Время покажет...
yuqym6av99cg
yuqym6av99cg
вчера в 18:49
Еще и свои права качает. Замену уж ему найдут легко.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 18:48
Некрасиво поступает Ибра и ещё непонятно безысходность Милана, только позорятся.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 18:45
а нужен ли ты клубу со своим виденьем )))) иди в тренеры и показывай как ты это можешь)))
ДСА
ДСА
вчера в 18:41
Тут деньги не главное.
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