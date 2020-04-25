Мартинес: «Забивать голы – работа Лукаку, он это делает лучше всего»

Главный тренер сборной Бельгии в разговоре с The Times заявил, что удивлен критикой в адрес своего подопечного , на клубном уровне выступающего за «Интер».

Это удивляет меня, поскольку у Ромелу есть потрясающие качества. Он бомбардир, его нельзя оценивать по тому, что он не делает. Это то же самое, что говорить о том, что Диего Марадона «не может отбирать мяч», «не может хорошо играть в защите при стандартных положениях», «не использует правую ногу». Никто не будет говорить о том, как часто Марадона использовал правую ногу в игре.

Ромелу – бомбардир. Забивать голы – его работа, он это делает лучше всего.