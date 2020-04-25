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Мартинес: «Забивать голы – работа Лукаку, он это делает лучше всего»

вчера, 22:59

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес в разговоре с The Times заявил, что удивлен критикой в адрес своего подопечного Ромелу Лукаку, на клубном уровне выступающего за «Интер».

Это удивляет меня, поскольку у Ромелу есть потрясающие качества. Он бомбардир, его нельзя оценивать по тому, что он не делает. Это то же самое, что говорить о том, что Диего Марадона «не может отбирать мяч», «не может хорошо играть в защите при стандартных положениях», «не использует правую ногу». Никто не будет говорить о том, как часто Марадона использовал правую ногу в игре.

Ромелу – бомбардир. Забивать голы – его работа, он это делает лучше всего.

Отметим, что ранее Лукаку высказался о своем возможном возвращении в АПЛ

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:28
Лукаку бывает лажает, но все не без греха..
13ROS13
13ROS13
вчера в 23:21
Хороший мастер.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 23:01
главное что бы он тоже об этом не забывал)))
13ROS13
13ROS13
вчера в 22:59
Пусть у него все сложится.
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