Появилось первые фото домашней формы «Атлетико» на сезон 2020/2021.

На футболке расположены традиционные вертикальные красно-белые полоски, однако они сделаны с неровными контурами. По бокам находится темно-синие полосы.

🔴⚪🔱 Atlético Madrid 20-21 Home Kit Leaked — How it could look like in full: https://t.co/DK5SH0TGcv