«Хиберниан» разместит на новой форме слова благодарности медикам

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сегодня, 03:43

Шотландский клуб «Хиберниан» представил футболку из комплекта домашней формы на следующий сезон.

Вместо логотипа спонсора посередине футболки будет нанесена надпись «Спасибо, NHS» (Прим. — NHS — Национальная служба здравоохранения Великобритании).

Таким образом клуб выразит свою благодарность медработникам, ведущим борьбу с коронавирусом. Пять фунтов с каждой проданной футболки будут перечислены в благотворительный фонд NHS. Также «Хиберниан» будет выделять сотрудникам NHS по 100 бесплатных билетов на все домашние матчи сезона.



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