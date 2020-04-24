«Хиберниан» разместит на новой форме слова благодарности медикам

Шотландский клуб «Хиберниан» представил футболку из комплекта домашней формы на следующий сезон.
Вместо логотипа спонсора посередине футболки будет нанесена надпись «Спасибо, NHS» (Прим. — NHS — Национальная служба здравоохранения Великобритании).
Таким образом клуб выразит свою благодарность медработникам, ведущим борьбу с коронавирусом. Пять фунтов с каждой проданной футболки будут перечислены в благотворительный фонд NHS. Также «Хиберниан» будет выделять сотрудникам NHS по 100 бесплатных билетов на все домашние матчи сезона.
Вчера в Сети появились фотографии новой выездной формы «Ливерпуля».
Терпения им и здоровья.
Терпения им и здоровья.