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«Хиберниан» разместит на новой форме слова благодарности медикам

сегодня, 03:43

Шотландский клуб «Хиберниан» представил футболку из комплекта домашней формы на следующий сезон.

Вместо логотипа спонсора посередине футболки будет нанесена надпись «Спасибо, NHS» (Прим. — NHS — Национальная служба здравоохранения Великобритании).

Таким образом клуб выразит свою благодарность медработникам, ведущим борьбу с коронавирусом. Пять фунтов с каждой проданной футболки будут перечислены в благотворительный фонд NHS. Также «Хиберниан» будет выделять сотрудникам NHS по 100 бесплатных билетов на все домашние матчи сезона.

«Хиберниан» разместит на новой форме слова благодарности медикам
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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 04:32
Мощно и достойно.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 04:12
Медики сейчас на переднем крае. Сами заражаются , сколько их уже пострадало и не сосчитать.
Терпения им и здоровья.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 03:53
Достойно
Comdiv
Comdiv
сегодня в 03:47
Своеобразное выражение благодарности.
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