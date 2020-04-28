Перишич продолжит карьеру в «Баварии»

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сегодня, 10:36

Согласно данным Sportske, полузащитник «Интера» , который в данный момент находится в аренде в «Баварии», вероятнее всего, останется на постоянной основе в Германии.

Сообщается, что «Интер» и «Бавария» уже практически полностью согласовали полноценный трансфер хорватского футболиста. Баварцы заплатят за хавбека 20 млн евро.