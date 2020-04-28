Перишич продолжит карьеру в «Баварии»

Согласно данным Sportske, полузащитник «Интера» Иван Перишич, который в данный момент находится в аренде в «Баварии», вероятнее всего, останется на постоянной основе в Германии.
Сообщается, что «Интер» и «Бавария» уже практически полностью согласовали полноценный трансфер хорватского футболиста. Баварцы заплатят за хавбека 20 млн евро.
Икарди - 70 , Раджа - 20 , Перишич - 20 , Лаззаро - 23,5 , Пинамонти - 18 , Ж. Мариу - 20 , Дальберт - 12 млн евро.
Икарди - 70 , Раджа - 20 , Перишич - 20 , Лаззаро - 23,5 , Пинамонти - 18 , Ж. Мариу - 20 , Дальберт - 12 млн евро.