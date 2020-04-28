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Перишич продолжит карьеру в «Баварии»

сегодня, 10:36

Согласно данным Sportske, полузащитник «Интера» Иван Перишич, который в данный момент находится в аренде в «Баварии», вероятнее всего, останется на постоянной основе в Германии. 

Сообщается, что «Интер» и «Бавария» уже практически полностью согласовали полноценный трансфер хорватского футболиста. Баварцы заплатят за хавбека 20 млн евро.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:49
нужен пусть берут))
Rheinfall
Rheinfall
сегодня в 11:34
Если контракты с арендными игроками Интера будут постоянными, то общая сумма, которую Интер получит от их продажи, составит летом €183,5 млн.
Икарди - 70 , Раджа - 20 , Перишич - 20 , Лаззаро - 23,5 , Пинамонти - 18 , Ж. Мариу - 20 , Дальберт - 12 млн евро.
drug01
drug01
сегодня в 11:21
Желаем ему удачных игр и здоровья!
Rheinfall
Rheinfall
сегодня в 11:19
знаем мы это. 20 млн пригодятся клубу ;)
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:45
Нашлись у немцев такие деньги.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:39
Ожидаемо
Comdiv
Comdiv
сегодня в 10:37
Удачи ему в Баварии!
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