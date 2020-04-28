ГлавнаяНовости

«Челси» хочет получить 40 млн фунтов за Бакайоко

сегодня, 10:35

«Челси» намерен продать полузащитника Тьему Бакайоко, выступающего за «Монако» на правах аренды. Лондонцы хотят получить 40 миллионов фунтов стерлингов за трансфер игрока. На Бакайоко претендует «Пари Сен-Жермен». Возможно, в следующее трансферное окно хавбек пополнит состав ПСЖ, пишет источник со ссылкой на Le10sport.

Ранее сообщалось, что в переходе Бакайоко в ПСЖ заинтересован спортивный директор парижан Леонардо.

Все новости
СлухиБорини может вернуться в Англию
Сегодня, 13:47 Комментарии2
Слухи«Милан» может заменить Доннарумму голкипером из «Спортинга»
Сегодня, 13:39 Комментарии1
СлухиАнглийские гранды поспорят за защитника «Лидса»
Сегодня, 13:35 Комментарии1
Слухи«Реал» нацелился на уругвайского вундеркинда
Сегодня, 13:22 Комментарии2
СлухиМертенс еще не получал предложений насчет ухода из «Наполи»
Сегодня, 13:16 Комментарии1
Слухи«Тоттенхэм» выбыл из борьбы за Онана
Сегодня, 13:04 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
DanjaG
DanjaG
сегодня в 10:53
Q-J-G
Сегодня 10:40
Никто не даст сегодня 40 млн за такого защитника.

Текст читать нужно, хотя бы иногда.
13ROS13
13ROS13 ответ dimagas2 (раскрыть)
сегодня в 10:47
Он в футболе хорошо разбирается.
dimagas2
dimagas2 ответ Q-J-G (раскрыть)
сегодня в 10:42
За такого защитника не даст.Но он полузащитник)))
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 10:40
Никто не даст сегодня 40 млн за такого защитника
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100