«Челси» хочет получить 40 млн фунтов за Бакайоко

«Челси» намерен продать полузащитника Тьему Бакайоко, выступающего за «Монако» на правах аренды. Лондонцы хотят получить 40 миллионов фунтов стерлингов за трансфер игрока. На Бакайоко претендует «Пари Сен-Жермен». Возможно, в следующее трансферное окно хавбек пополнит состав ПСЖ, пишет источник со ссылкой на Le10sport.
Ранее сообщалось, что в переходе Бакайоко в ПСЖ заинтересован спортивный директор парижан Леонардо.
Сегодня 10:40
Никто не даст сегодня 40 млн за такого защитника.
Текст читать нужно, хотя бы иногда.
Сегодня 10:40
Никто не даст сегодня 40 млн за такого защитника.
Текст читать нужно, хотя бы иногда.