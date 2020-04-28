«Челси» хочет получить 40 млн фунтов за Бакайоко

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сегодня, 10:35

«Челси» намерен продать полузащитника , выступающего за «Монако» на правах аренды. Лондонцы хотят получить 40 миллионов фунтов стерлингов за трансфер игрока. На Бакайоко претендует «Пари Сен-Жермен». Возможно, в следующее трансферное окно хавбек пополнит состав ПСЖ , пишет источник со ссылкой на Le10sport.