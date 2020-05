Массажист «Фламенго» Жоржиньо скончался от коронавируса

Пресс-служба «Фламенго» на официальном сайте сообщила, что легендарный массажист клуба Жоржиньо скончался от коронавирусной инфекции в возрасте 68 лет.

Сообщается, что Жоржиньо госпитализировали на днях. Пожилой специалист перенёс остановку сердца после осложнений, вызванных коронавирусом. Жоржиньо работал в бразильском клубе в течение 40 лет.

É com muita tristeza que o Clube de Regatas do Flamengo comunica o falecimento do massagista Jorginho, funcionário mais antigo do Departamento de Futebol e com quatro décadas dedicadas com muito amor, carinho e seriedade ao clube. #JorginhoEterno



Nota: https://t.co/kAxhKHbO7q pic.twitter.com/Ng2NUVlVb9