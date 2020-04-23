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Четыре игрока «Арсенала» нарушили правила карантина

вчера, 14:43

Несколько футболистов лондонского «Арсенала» нарушили правила карантина, вызванного пандемией коронавируса.

Гранит Джака, Александр Ляказетт, Давид Луис и Николя Пепе нарушили правила социального дистанцирования. В сети появились фотографии игроков, каждый из которых был замечен на улице: Пепе играл в футбол с друзьями, Джака и Давид Луис прогуливались по городу, а Ляказетт был сфотографирован вместе с сотрудником городской службы. Руководство клуба намерено сделать игрокам предупреждение. Самой строгой мерой наказания, как сообщается, может быть штраф.

Ранее нападающий мадридского «Реала» Лука Йович нарушил правила карантина.

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Все комментарии
ZaZizu
ZaZizu
вчера в 21:50
да вы уже за....ли всех со своей самоизоляцией!
DanjaG
DanjaG
вчера в 16:37
Наказать нужно фунтом стерлинга.
DanjaG
DanjaG
вчера в 15:33
Это не страшные нарушения.
mihaluch
mihaluch
вчера в 15:19
У нас таких нарушений хоть пруд пруди.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 14:55
и выговор с занесением!)))))))))))))))
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 14:48
Рублём накажут.
LMI
LMI
вчера в 14:44
НА ДЫБУ
Youngberg
Youngberg
вчера в 14:44
не надо больше нарушать
Comdiv
Comdiv
вчера в 14:44
Футболу это не пойдет на пользу.
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