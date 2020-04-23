Четыре игрока «Арсенала» нарушили правила карантина

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вчера, 14:43

Несколько футболистов лондонского «Арсенала» нарушили правила карантина, вызванного пандемией коронавируса.

, , и нарушили правила социального дистанцирования. В сети появились фотографии игроков, каждый из которых был замечен на улице: Пепе играл в футбол с друзьями, Джака и Давид Луис прогуливались по городу, а Ляказетт был сфотографирован вместе с сотрудником городской службы. Руководство клуба намерено сделать игрокам предупреждение. Самой строгой мерой наказания, как сообщается, может быть штраф.

Ранее нападающий мадридского «Реала» Лука Йович нарушил правила карантина.