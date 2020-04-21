Тарханов находится в больнице с пневмонией

Бывший российский тренер сообщил, что находится в больнице с пневмонией.

Сейчас нахожусь в больнице с воспалением лёгких. Тест делал пять раз, результаты отрицательные, коронавируса нет. Чувствую себя нормально, просто есть небольшая температура. Переживал ли? Я вообще никогда не переживаю. Воспаление у меня средней тяжести, пока не говорят, когда выпишут. Утром дали таблетки, я вообще мог не ложиться в больницу, но решил лечь, отдохнуть, вылечиться до конца.