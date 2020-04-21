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Тарханов находится в больнице с пневмонией

21 апреля 2020, 15:37

Бывший российский тренер Александр Тарханов сообщил, что находится в больнице с пневмонией. 

Сейчас нахожусь в больнице с воспалением лёгких. Тест делал пять раз, результаты отрицательные, коронавируса нет. Чувствую себя нормально, просто есть небольшая температура. Переживал ли? Я вообще никогда не переживаю. Воспаление у меня средней тяжести, пока не говорят, когда выпишут. Утром дали таблетки, я вообще мог не ложиться в больницу, но решил лечь, отдохнуть, вылечиться до конца.

Ранее ходили слухи, что Тарханов может возглавить «Енисей».

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
21 апреля в 20:11
Этим тестам верить...Выздоровления Тарханову. Пусть улыбается и смеётся, как умеет).
cska vperiod
cska vperiod
21 апреля в 16:52
Фёдоровичу здоровья!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
21 апреля в 16:47
Здоровья и скорейшего выздоровления
shlomo
shlomo
21 апреля в 16:41
Здоровья, здоровья и еще сто раз здоровья!
Comdiv
Comdiv
21 апреля в 16:04
Здоровья Тарханову!
beefs
beefs
21 апреля в 15:55
не переживай, все будет ОК
VAN ARM
VAN ARM
21 апреля в 15:42
печально( поправляйся !!!!!
ЯНикПоменял
ЯНикПоменял
21 апреля в 15:38
Здоровья тренеру.
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