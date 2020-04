Бывший футболист «Лидса» и сборной Англии Тревор Черри умер в возрасте 72 лет.

В составе национальной команды экс-игрок провел 27 матчей.

We are deeply saddened by the news that Trevor Cherry, who won 27 caps for the #ThreeLions between 1976 and 1980, has passed away.



Our thoughts are with his family, friends and former clubs: @LUFC, @htafc and @officialbantams. pic.twitter.com/RcMHxQgX4i