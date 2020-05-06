«Сампдория» с завтрашнего дня возобновляет тренировки

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сегодня, 14:11

Сообщается, что с сегодняшнего дня открываются двери на клубной базе «Сампдории».

Сегодня футболисты генуэзской команды проходят медицинские тесты и анализы на наличие коронавируса. С завтрашнего дня игроки смогут продолжить индивидуальные занятия на свежем воздухе и поле.

Также отмечается, что в одно время на поле могут тренироваться не более 6-9 человек. Футболисты не смогут принимать душ на базе, только дома. Также игроки повсюду будут ходить в масках, а снимать их разрешается только на поле.

Недавно «Сампдория» объявила о том, что все игроки и персонал клуба сдали отрицательные тесты на коронавирус.