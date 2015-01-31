Черчесов: «Рады, что принимаем участие в Atlantic Cup»

Наставник московского «Динамо» Станислав Черчесов прокомментировал победу над «Копенгагеном» в рамках Atlantic Cup.
- Рады, что принимаем участие в этом турнире. Все-таки соревновательная составляющая здесь выше, чем в обычных контрольных матчах. Накануне мы провели тяжелую тренировку, утром в день матча позанимались на поле, возможно, поэтому в первые двадцать минут не получался первый пас, быстрый выход из обороны в атаку. Затем разбегались, а пропущенный мяч дополнительно подстегнул команду. Мы окончательно перехватили инициативу и до конца матча её уже не упускали.
