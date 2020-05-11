Тарделли — о высказываниях Кьеллини: «Жаль слышать подобное от капитана»

Бывший игрок сборной Италии Марко Тарделли прокомментировал конфликт защитника «Ювентуса» с нападающим «Брешии» .

Очень жаль слышать подобные высказывания со стороны Джорджо Кьеллини — капитана сборной Италии и «Ювентуса». Неприятно читать подобные заявления в сторону коллег от того, кого должны считать примером для подражания. Ненависть к другой команде породит лишь ненависть.

Дзофф и Ширеа научили меня, каким должен быть капитан, я научился уважать соперника даже в самой трудной ситуации. Подобных высказываний мы не позволяли.