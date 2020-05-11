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Тарделли — о высказываниях Кьеллини: «Жаль слышать подобное от капитана»

сегодня, 00:32

Бывший игрок сборной Италии Марко Тарделли прокомментировал конфликт защитника «Ювентуса» Джорджо Кьеллини с нападающим «Брешии» Марио Балотелли.

Очень жаль слышать подобные высказывания со стороны Джорджо Кьеллини — капитана сборной Италии и «Ювентуса». Неприятно читать подобные заявления в сторону коллег от того, кого должны считать примером для подражания. Ненависть к другой команде породит лишь ненависть.

Дзофф и Ширеа научили меня, каким должен быть капитан, я научился уважать соперника даже в самой трудной ситуации. Подобных высказываний мы не позволяли.

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zsb1961
zsb1961
сегодня в 00:51
Во время карантина нужно чем-то заняться.
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri
сегодня в 00:45
Ну Тарделли тоже не ангел, после Ювентуса перешёл в стан врага. А вот доигрывал он в очень неординарном клубе :)
Erlov
Erlov
сегодня в 00:33
Всякое может быть.
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