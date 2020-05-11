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Пике: «Пускай „Барса“ и лидер, но досрочно завершать сезон будет неприятно»

сегодня, 00:09

Защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался о возможном возобновлении сезона в чемпионате Испании, приостановленного из-за пандемии коронавируса.

Понимаю желание Лиги доиграть сезон, так как от этого зависит заработок. У нас нет желания играть без зрителей, но либо так, либо досрочно завершить сезон. Несмотря на наше лидерство в таблице, было бы неприятно завершить сезон таким образом.

У нас прошло много времени без тренировок, хотелось бы провести хорошую подготовку, чтобы избежать травм. Еще несколько дней тренировок не будут лишними.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 00:22
Какой барса лидер на одно очко опережает.
drug01
drug01
сегодня в 00:10
Надо играть до конца
BZ2315
BZ2315
сегодня в 00:10
Таковая ситуация.
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