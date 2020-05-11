Пике: «Пускай „Барса“ и лидер, но досрочно завершать сезон будет неприятно»

Защитник «Барселоны» высказался о возможном возобновлении сезона в чемпионате Испании, приостановленного из-за пандемии коронавируса.

Понимаю желание Лиги доиграть сезон, так как от этого зависит заработок. У нас нет желания играть без зрителей, но либо так, либо досрочно завершить сезон. Несмотря на наше лидерство в таблице, было бы неприятно завершить сезон таким образом.

У нас прошло много времени без тренировок, хотелось бы провести хорошую подготовку, чтобы избежать травм. Еще несколько дней тренировок не будут лишними.