Крыховяк вложил более 1 млн евро в польский строительный стартап

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сегодня, 16:18

Полузащитник «Локомотива» стал амбассадором и инвестором польской строительной компании.

Польский футболист вложил более 1 миллиона евро в крупнейший в мире строительный стартап на технологии SYSTEM 3E, основанный в Польше.

«Не испытывал никаких сомнений. Мною был отмечен профессионализм, решимость членов правления и поразительное внимание к деталям, которое имеет решающее значение в бизнесе», – отметил Крыховяк.