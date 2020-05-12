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Крыховяк вложил более 1 млн евро в польский строительный стартап

сегодня, 16:18

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк стал амбассадором и инвестором польской строительной компании.

Польский футболист вложил более 1 миллиона евро в крупнейший в мире строительный стартап на технологии SYSTEM 3E, основанный в Польше.

«Не испытывал никаких сомнений. Мною был отмечен профессионализм, решимость членов правления и поразительное внимание к деталям, которое имеет решающее значение в бизнесе», – отметил Крыховяк.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
сегодня в 18:20
Молодец чё.

Деньги должны делать деньги.
pomor 445
pomor 445
сегодня в 18:04
Пся крев!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:42
Потратят, и попросят ещё.
lexatver
lexatver
сегодня в 17:32
Красавчик. Заработал в другой стране и вложил в экономику своей.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:55
ну и правильно раз деньги свободные есть))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ mihaluch (раскрыть)
сегодня в 16:54
Нее, он у нас зарабатывает еврики ,а это не наша валюта.
А вот насчёт крупнейшего в мире, да ещё находящегося в Польше - этом я сильно сомневаюсь. Кста, надо загуглить, шо це таке - стартап ;0
mihaluch
mihaluch
сегодня в 16:42
Отечественные деньги уходят на строительство польского стадиона.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:31
Если польша рухнет, кстати вместе с поляками мне будет пофиг.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 16:30
И инвестор и амбассадор и крыховяк в одном лице
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