Крыховяк вложил более 1 млн евро в польский строительный стартап

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк стал амбассадором и инвестором польской строительной компании.
Польский футболист вложил более 1 миллиона евро в крупнейший в мире строительный стартап на технологии SYSTEM 3E, основанный в Польше.
«Не испытывал никаких сомнений. Мною был отмечен профессионализм, решимость членов правления и поразительное внимание к деталям, которое имеет решающее значение в бизнесе», – отметил Крыховяк.
Деньги должны делать деньги.
Деньги должны делать деньги.
А вот насчёт крупнейшего в мире, да ещё находящегося в Польше - этом я сильно сомневаюсь. Кста, надо загуглить, шо це таке - стартап ;0
А вот насчёт крупнейшего в мире, да ещё находящегося в Польше - этом я сильно сомневаюсь. Кста, надо загуглить, шо це таке - стартап ;0