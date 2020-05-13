Адвокат Мамаева представил текст своего выступления из суда

Второй кассационный суд общей юрисдикции сегодня, 13 мая, отменил приговор Мосгорсуда футболистам и по делу о хулиганстве и направил дело в ту же инстанцию на пересмотр.

Игорь Бушманов, адвокат Мамаева, предоставил текст своего выступления в кассационной инстанции.

Так вышло, что это обыденное дело, как никакое другое за последнее десятилетие, по ряду причин притянуло на себе пристальное внимание со стороны сотен тысяч граждан страны, которые раньше вообще не интересовались реалиями отечественного судопроизводства.

И то, как велись предварительное и судебное следствие по этому делу, для многих стало «открытием глаз» на реалии отечественного судопроизводства. И у большинства адекватных граждан процессуальные пируэты следствия и стороны обвинения, а также сам приговор вызвали лишь негативные эмоции. И если первоначально негодования звучали в адреса наших подзащитных, то по прошествию некоторого времени расследования — уже в отношении представителей правоохранительных органов и судейского корпуса, как допускающих явные огрехи в своей деятельности и несправедливое тенденциозное отношение к фигурантам дела.

И поэтому от того, как в итоге завершится данное дело, для многих сограждан это будет мерилом оценки деятельности прежде всего судебной системы как независимой ветви власти.

Авторитет надо заслуживать не безосновательными арестами и жесткими приговорами, а справедливыми и законными решениями, которые ни у кого не вызовут и тени сомнений в их объективности. Это сложно, но нужно всем нам этого идеала добиваться, иного пути нет.

Поэтому прошу вас, уважаемые судьи, оценивая доводы жалоб, судить по закону и совести, как, впрочем, и по всем другим делам.

Надеюсь, что российская судебная система преодолеет все испытания, безусловно окрепнет, рано или поздно обретет должный авторитет, не размениваясь из-за «30-ти копеечных» дел, как в случае известного дела адвоката Плевако «с нищей старушкой и чайником». Пусть так скорее и будет.