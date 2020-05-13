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Адвокат Мамаева представил текст своего выступления из суда

13 мая 2020, 19:12

Второй кассационный суд общей юрисдикции сегодня, 13 мая, отменил приговор Мосгорсуда футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву по делу о хулиганстве и направил дело в ту же инстанцию на пересмотр.

Игорь Бушманов, адвокат Мамаева, предоставил текст своего выступления в кассационной инстанции.

Так вышло, что это обыденное дело, как никакое другое за последнее десятилетие, по ряду причин притянуло на себе пристальное внимание со стороны сотен тысяч граждан страны, которые раньше вообще не интересовались реалиями отечественного судопроизводства.

И то, как велись предварительное и судебное следствие по этому делу, для многих стало «открытием глаз» на реалии отечественного судопроизводства. И у большинства адекватных граждан процессуальные пируэты следствия и стороны обвинения, а также сам приговор вызвали лишь негативные эмоции. И если первоначально негодования звучали в адреса наших подзащитных, то по прошествию некоторого времени расследования — уже в отношении представителей правоохранительных органов и судейского корпуса, как допускающих явные огрехи в своей деятельности и несправедливое тенденциозное отношение к фигурантам дела.

И поэтому от того, как в итоге завершится данное дело, для многих сограждан это будет мерилом оценки деятельности прежде всего судебной системы как независимой ветви власти.

Авторитет надо заслуживать не безосновательными арестами и жесткими приговорами, а справедливыми и законными решениями, которые ни у кого не вызовут и тени сомнений в их объективности. Это сложно, но нужно всем нам этого идеала добиваться, иного пути нет.

Поэтому прошу вас, уважаемые судьи, оценивая доводы жалоб, судить по закону и совести, как, впрочем, и по всем другим делам.

Надеюсь, что российская судебная система преодолеет все испытания, безусловно окрепнет, рано или поздно обретет должный авторитет, не размениваясь из-за «30-ти копеечных» дел, как в случае известного дела адвоката Плевако «с нищей старушкой и чайником». Пусть так скорее и будет.

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Все комментарии
112910415
112910415
13 мая в 20:40
адвокат уже что-то знает ...
kastites
kastites
13 мая в 20:34
Да тут всем адекватным Россиянам понятно,что без кремлевского ОПГ не обошлось
VIPded
VIPded
13 мая в 20:34
Если только на формальных нарушениях пересмотр основан, то ничего в новом решении и не изменится...
волгодон 2
волгодон 2
13 мая в 20:18
Где-то в Ухане вздрогнул Пак
ДАША Д
ДАША Д
13 мая в 20:11
Скоро Мамаева признают невиновным и выплатят компенсацию.
oFANATo
oFANATo
13 мая в 19:54, ред.
Адвокат совсем страх и совесть потерял.
Вся страна видела записи камер видеонаблюдения, как Кокорин стулом бил человека. А Мамаев водителя.

+ Мамаев согласился без суда сейчас оплатить телеведущей нанесенный вред ее автомобилю.

А он ещё пытается выставить эту парочку потерпевшими.))
Rattlehead
Rattlehead
13 мая в 19:46
Выслушав речь адвоката, судья несколько смущенно произнёс:
- Если я правильно вас понял, мне остается только причислить подсудимого к лику святых.
mihaluch
mihaluch
13 мая в 19:42
Всё давным давно забылось...
Footbolista
Footbolista
13 мая в 19:39
VAN ARM
VAN ARM
13 мая в 19:38
ерунда полнейшая)))
cska vperiod
cska vperiod
13 мая в 19:29
Адвокаты продолжают высасывать бабло кокошомамаев.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
13 мая в 19:26
Вовремя струю ветра перемен поймали хулиганы-ангелы с Бушем). Всю страну облетели кадры, как ребятки прессовали мужика. Забили бы до смерти сказали тогда. Он сам упал и головой об бордюр).
beefs
beefs
13 мая в 19:24
Да здравствует российский, самый справедливый суд...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 мая в 19:20
Взыскать с потерпевших моральную компенсацию жля сидельцев ;)
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
13 мая в 19:13
Щас Шпака посадят в отместку
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