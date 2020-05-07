Федун находится в стабильном состоянии

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сегодня, 13:29

Источник сообщает, что председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун, госпитализированный с коронавирусной инфекцией, находится в стабильном состоянии.

В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Исходя из данных, 64-летний Федун был госпитализирован в одну из больниц Москвы в плановом режиме сразу после того, как сдал положительный тест на наличие коронавирусной инфекции.