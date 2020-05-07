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Федун находится в стабильном состоянии

сегодня, 13:29

Источник сообщает, что председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун, госпитализированный с коронавирусной инфекцией, находится в стабильном состоянии.

В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Исходя из данных, 64-летний Федун был госпитализирован в одну из больниц Москвы в плановом режиме сразу после того, как сдал положительный тест на наличие коронавирусной инфекции.

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Все комментарии
Знатог
Знатог
сегодня в 13:56
Сидит ровно.
матос
матос
сегодня в 13:49
Выздоровления от этой поганой хвори абсолютно всем!
DVOK68
DVOK68 ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 13:44
В любом,Макси,в любом.
DVOK68
DVOK68
сегодня в 13:43
Здоровья,Леонид.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:41
Здоровья Леониду.
И всем не болеть.
makkie
makkie
сегодня в 13:39
Ну и хорошо!
Здоровья, в таком возрасте - это самое важное.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 13:35
главное не покинул бы фк СПАРТАК
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 13:33
Успеет ли федун передать бремя cпартака в руки фанатиков?
beefs
beefs
сегодня в 13:32
вот и до Федуна добрался...
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