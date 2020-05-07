Федун находится в стабильном состоянии

Источник сообщает, что председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун, госпитализированный с коронавирусной инфекцией, находится в стабильном состоянии.
В настоящее время его жизни ничего не угрожает.
Исходя из данных, 64-летний Федун был госпитализирован в одну из больниц Москвы в плановом режиме сразу после того, как сдал положительный тест на наличие коронавирусной инфекции.
И всем не болеть.
И всем не болеть.
Здоровья, в таком возрасте - это самое важное.
Здоровья, в таком возрасте - это самое важное.