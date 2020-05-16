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Васильков: «Легионеры должны стараться добраться до своей спортивной базы»

сегодня, 19:03

Бывший врач «Спартака» Юрий Васильков прокомментировал решение РФС о возобновлении сезона в чемпионате России с 21 июня.

У нас начало чемпионата 21 июня. Я думаю, что игроки соберутся где-нибудь в конце мая. Отдельно от всех, я имею в виду изолированно на своей спортивной базе, где все уже будет подготовлено. Будут тренироваться в течение месяца, это вполне допустимый, хоть и минимальный вариант для подготовки футболистов. ФИФА принял ряд мер, которые помогут игрокам. В частности, пять замен, остановка игры для того, чтобы сделать какую-то манипуляцию, помыть руки или что-то такое. Короче говоря, ФИФА идет навстречу футболистам, чтобы фактически избежать заражения этим коронавирусом. Я думаю, что травмы само собой будут, но доигрывать надо. Ничего страшного, так что доиграем, поставим точку и будем думать о начале следующего чемпионата.

Легионерам надо постараться как-то пробиваться, может, через третьи страны. Хотелось бы, чтобы игроки пробрались на место дислокации своей команды. Уж как получится, не знаю. Вроде Европа уже снижает карантинные меры. Так что тут должен включиться, наверное, Российский футбольный союз, чтобы игроки какими-то путями прибыли на свою спортивную базу. Дело в том, что игроки зарабатывают деньги там, где они предписаны, то есть в футбольном клубе. И по крайней мере должны стараться любыми путями должны добраться до своей спортивной базы. Пример, пожалуй, наш Смолов. Он все-таки сумел добраться до своей команды в Испании. Пусть вот и думают. Они должны вернуться туда, где они деньги зарабатывают.

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Сп62
Сп62
сегодня в 21:08
К концу мая на перекладных доберутся.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 20:14
Форвард московского «спартака» Хенрик Ларссон в интервью шведской прессе отметил, что его беспокоит количество зараженных коронавирусом в Москве.

Карантин в России длится уже очень долго. Думаю, они начнут убирать ограничения, но ситуация не очень хорошая. Если не ошибаюсь, неделю назад число зараженных за день удвоилось. И я не думаю, что в Москве уже достигнут пик эпидемии.

Я не эпидемиолог. Говорю то, что слышал. Это вызывает беспокойство. Мы должны делать все возможное, чтобы оставаться здоровыми».
oFANATo
oFANATo
сегодня в 20:06, ред.
После того как у Локо Фарфан заразился короной, не удивлюсь если игроки не будут торопиться любыми путями вернуться в клубы.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:05
Нечего было их распускать..
Nevastol
Nevastol
сегодня в 19:04
Это очень важный момент.
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