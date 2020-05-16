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Мостовой — о рурском дерби: «Такой футбол только под бокал вина смотреть»

сегодня, 20:21
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)4 : 0Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04Матч завершен

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением об игре 26-го тура Бундеслиги между дортмундской «Боруссией» и «Шальке»:

Смотрел матч «Шальке» и «Боруссии». Даже неприятно было это видеть. Дортмунд ничего не сделал, чтобы забить четыре гола команде, которая, по ощущениям, до сих пор на карантине. Один бежит, другой падает, вратарь мяч выбить не может. 

Сидишь, смотришь на пустые трибуны. Такой футбол только под бокал вина смотреть. Хотя, возможно, в других матчах было покреативнее. Но хорошо, что футбол начался. Главное, чтобы ничего плохого не случилось. 

Понятно, надо играть без болельщиков, но от этого футбол страдает. Когда голы забивали, они даже особо не радовались. Как товарищеский матч на сборах. Будем надеяться, что фанаты поскорее вернутся.

Также свое мнение о матче высказал наставник «Боруссии» Люсьен Фавр.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 20:59
Хоть бы пару сотен фанатов рассеяли по всем трибунам, и то веселее было бы.
LOpp
LOpp ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 20:39
Потому что матч был без болельщиков
oFANATo
oFANATo
сегодня в 20:33
Прав Мостовой вообще не интересно было смотреть такой футбол.

Полнейшее ощущение товарищеского матча на каком то сборе.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 20:31
Футбол теперь для бухариков.
Begemott
Begemott
сегодня в 20:30
Для алкашей только так.
чемпионство с душком
чемпионство с душком ответ VIPded (раскрыть)
сегодня в 20:29
Четыре бокала нормально)
VIPded
VIPded
сегодня в 20:22
Одного бокала мало!)))
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