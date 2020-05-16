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Липпи: «Меня бесит, что в Италии не разрешают возобновить футбол»

вчера, 22:35

Бывший главный тренер сборной Италии Марчелло Липпи поделился мнением о текущей ситуации с возобновлением футбола в Италии:

Меня тошнит от нынешней ситуации. Она бесит меня. Каждый день слышно, что мы все якобы заодно, однако затем каждый делает то, что хочет. Это касается и научных сотрудников, и политиков. На дворе 2020 год. Мы отправляем зонды на марс, но не можем найти вакцину от коронавируса.

Почему в Италии не разрешают возобновить футбол? Сейчас ситуация с вирусом не такая, какая была два месяца назад. Больницы могут организовать свою деятельность. В футболе много демагогии. Это огромная индустрия.

Ранее стало известно, что девять клубов Серии А отказываются возобновлять тренировки

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КюнваГ
КюнваГ
вчера в 22:42
Не одного тебя это бесит, сеньор.
Мир сошёл с ума.
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