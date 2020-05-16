Тренер «Вольфсбурга»: «Рады, что смогли начать с победы после простоя»

Главный тренер «Вольфсбурга» прокомментировал победу своей команды в матче 26-го тура Бундеслиги с «Аугсбургом» (2:1).

Мы очень рады, что смогли начать с победы после долгого простоя. С моей точки зрения, более 90 минут мы были более опасной командой. Мы, по большому счету, контролировали игру. После того, как мы забили в ворота соперника, то сразу стали сильнее давить, это мне понравилось. Такая победа так же прекрасна, как и перед полным стадионом. Конечно, хочется отпраздновать со своими поклонниками. Радость была велика, но мы должны быть очень дисциплинированы.