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Неймар: «Продолжаю тренироваться даже во время паузы»

вчера, 21:59

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар рассказал, что продолжает тренировки:

На время паузы я остался с семьей. Тренировался почти каждый день. Стараюсь быть в форме, хоть это и сложно. Однако есть более важные вещи (возвращение Лиги чемпионов), поэтому я продолжаю тренировки. Работаю в таком же ритме и с такой же интенсивностью, как и в клубе. Тренироваться стало сложнее, потому что необходимо больше упражнений, чтобы восполнить недостаток игровой практики.

Ранее Неймар в соцсети показал, как поддерживает форму во время карантина.

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Все комментарии
Neymar 10
Neymar 10
сегодня в 00:59
Неймар даже после травм возвращается на поле и показывает с первых матчей прекрасную игру без какой либо адаптации и переучивания и тд ! Настоящий мастер и боец ! и я ни секунды не сомневаюсь в том что после возобновления лиги чемпионов Неймар будет в великолепной форме и задаст жару любому сопернику и я готов поставить свои золотые часы ролекс которых у меня нет что если ПСЖ в ЛЧ встретиться с барсой , сам месси будет лично опекать Неймара в защите !!! Но это его не остановит 🤙
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 22:52
Пусть старается, очень старается.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:14
Актёрское мастерство у клоунов может быстро растеряться...
drug01
drug01
вчера в 22:12
видно хочет всех удивить
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 22:04
продолжай в том же духе)
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