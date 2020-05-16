Неймар: «Продолжаю тренироваться даже во время паузы»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар рассказал, что продолжает тренировки:

На время паузы я остался с семьей. Тренировался почти каждый день. Стараюсь быть в форме, хоть это и сложно. Однако есть более важные вещи (возвращение Лиги чемпионов), поэтому я продолжаю тренировки. Работаю в таком же ритме и с такой же интенсивностью, как и в клубе. Тренироваться стало сложнее, потому что необходимо больше упражнений, чтобы восполнить недостаток игровой практики.