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Фавр: «Атмосфера на матче с „Шальке“ была очень специфичной. Не было шума»

сегодня, 20:18
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)4 : 0Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04Матч завершен

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр прокомментировал разгромную победу своей команды в матче 26-го тура Бундеслиги с «Шальке» (4:0). Матч проходил без зрителей.

4:0 против «Шальке» — это нормально. Наша задача была в том, чтобы команда играла хорошо, в том числе и оборонительно. Атмосфера была очень, очень специфичной. Не было шума. Бьешь по воротам, делаешь шикарный пас, забиваешь – и ничего. Это очень, очень странно. Мы очень скучаем по нашей публике. 

Это была иная игра, чем обычно. Трудно судить, насколько хороша была игра. Игроки хорошо сосредоточились на своей задаче.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
сегодня в 20:35
Атмосфера товарищеского матча на каком то сборе.
Bajan
Bajan
сегодня в 20:32
С победой!
VIPded
VIPded
сегодня в 20:26
Через динамики озвучку запускать надо...)))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:20
Что делать, все так играть будут.
beefs
beefs
сегодня в 20:18
просто Шальке слаба
drug01
drug01
сегодня в 20:18
Как в театре
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