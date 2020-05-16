Фавр: «Атмосфера на матче с „Шальке“ была очень специфичной. Не было шума»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» прокомментировал разгромную победу своей команды в матче 26-го тура Бундеслиги с «Шальке» (4:0). Матч проходил без зрителей.

4:0 против «Шальке» — это нормально. Наша задача была в том, чтобы команда играла хорошо, в том числе и оборонительно. Атмосфера была очень, очень специфичной. Не было шума. Бьешь по воротам, делаешь шикарный пас, забиваешь – и ничего. Это очень, очень странно. Мы очень скучаем по нашей публике.

Это была иная игра, чем обычно. Трудно судить, насколько хороша была игра. Игроки хорошо сосредоточились на своей задаче.