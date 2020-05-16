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«Наполи» готов продать Милика за 50 млн евро

сегодня, 20:15

«Ювентус» собирается подписать нападающего «Наполи» Аркадиуша Милика.

Неаполитанцы оценивают польского форварда в 50 миллионов евро. Однако контракт 26-летнего футболиста с «Наполи» истекает летом 2021 года. Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри хочет видеть Милика в своей команде. Однако клуб не готов платить сумму, которую требует «Наполи». Туринцы хотят включить в сделку защитника Кристиана Ромеро, который проводит нынешний сезон в аренде в «Дженоа». Наставнику «Наполи» Дженнаро Гаттузо нравится этот футболист.

Ранее сообщалось, что Гаттузо попытается уговорить лидеров остаться в клубе.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 21:03
Ну, и цены у них!
ДСА
ДСА
сегодня в 20:30
Дорого, нужно подождать.
Gurben
Gurben
сегодня в 20:25
Цена явно завышена.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:18
Надо делать поправку на ветер, т.е. кризис...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:16
Дорого, дегех нет...
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