«Наполи» готов продать Милика за 50 млн евро

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сегодня, 20:15

«Ювентус» собирается подписать нападающего «Наполи» .

Неаполитанцы оценивают польского форварда в 50 миллионов евро. Однако контракт 26-летнего футболиста с «Наполи» истекает летом 2021 года. Главный тренер «Ювентуса» хочет видеть Милика в своей команде. Однако клуб не готов платить сумму, которую требует «Наполи». Туринцы хотят включить в сделку защитника , который проводит нынешний сезон в аренде в «Дженоа». Наставнику «Наполи» нравится этот футболист.

Ранее сообщалось, что Гаттузо попытается уговорить лидеров остаться в клубе.