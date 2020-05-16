«Наполи» готов продать Милика за 50 млн евро

«Ювентус» собирается подписать нападающего «Наполи» Аркадиуша Милика.
Неаполитанцы оценивают польского форварда в 50 миллионов евро. Однако контракт 26-летнего футболиста с «Наполи» истекает летом 2021 года. Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри хочет видеть Милика в своей команде. Однако клуб не готов платить сумму, которую требует «Наполи». Туринцы хотят включить в сделку защитника Кристиана Ромеро, который проводит нынешний сезон в аренде в «Дженоа». Наставнику «Наполи» Дженнаро Гаттузо нравится этот футболист.
Ранее сообщалось, что Гаттузо попытается уговорить лидеров остаться в клубе.