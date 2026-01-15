Беспрозванных заявил, что Талалаев не покинет «Балтику» до конца сезона

1768476069

сегодня, 14:21

Главный тренер калининградского футбольного клуба «Балтика» не планирует покидать пост до окончания сезона. Об этом сообщил журналистам губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

«Он очень хороший тренер, безусловно. Когда есть такие успехи, то всегда тренеры пользуются популярностью, — сказал он. — Успехи, которые „Балтика“ показывает, — выдающиеся: первую половину мы отыграли в пятерке лучших, и задача, конечно, — остаться в пятерке лучших. Наш тренер с нами, и следующую половину года тоже будет с нами, но приятно, что [его] отмечают во всем футбольном российском сообществе».

Беспрозванных отметил, что в прошлом году после побед «Балтики» над соперниками ему «звонили и поздравляли абсолютно со всей страны». «Я даже, честно говоря, не знал, что мои коллеги, которых я раньше знал по работе в федеральном ведомстве, болеют за „Балтику“. То есть у них есть и свои команды, но они болеют за „Балтику“. Говорят, что мы молодцы, действительно показываем очень хорошие результаты», — сказал губернатор, поблагодарив тренера и генерального партнера клуба Ростех за такие результаты.