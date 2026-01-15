Top.Mail.Ru
Беспрозванных заявил, что Талалаев не покинет «Балтику» до конца сезона

сегодня, 14:21

Главный тренер калининградского футбольного клуба «Балтика» Андрей Талалаев не планирует покидать пост до окончания сезона. Об этом сообщил журналистам губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

«Он очень хороший тренер, безусловно. Когда есть такие успехи, то всегда тренеры пользуются популярностью, — сказал он. — Успехи, которые „Балтика“ показывает, — выдающиеся: первую половину мы отыграли в пятерке лучших, и задача, конечно, — остаться в пятерке лучших. Наш тренер с нами, и следующую половину года тоже будет с нами, но приятно, что [его] отмечают во всем футбольном российском сообществе».

Беспрозванных отметил, что в прошлом году после побед «Балтики» над соперниками ему «звонили и поздравляли абсолютно со всей страны». «Я даже, честно говоря, не знал, что мои коллеги, которых я раньше знал по работе в федеральном ведомстве, болеют за „Балтику“. То есть у них есть и свои команды, но они болеют за „Балтику“. Говорят, что мы молодцы, действительно показываем очень хорошие результаты», — сказал губернатор, поблагодарив тренера и генерального партнера клуба Ростех за такие результаты.

Талалаеву 53 года, он возглавил «Балтику» в сентябре 2024 года. В прошлом сезоне калининградская команда под его руководством стала победителем второго по силе дивизиона чемпионата России и вышла в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 16:29
Балбика уже теряет игроков.
Пряхин в Ахмате.
Саусь вроде в ЦСКА едет.
Никишин в Ротор.
есть и входящий трансфер, из бакинской Нефтчи взяли бразильца
Capral
Capral ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 16:25
Приветище, Володя!!!
Удержаться в пятёрке- это пол дела. Надо еще доказать в следующем сезоне, что пятёрка была неслучайна... Как говорится: "завоевать женщину- одно дело, но удержать её- намного сложней."
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 16:23
сегодня играют лидеры Сегунды и Примеры.
не удивлюсь, если в старте будет Щелсны. Араухо Рэшфорд.
ну и шанс получат Касадо. Берналь, Мартин.
у гонщиков хорошая атака. больше всех забили в Сегунде.
но сейчас потеряли лучшего бомбардира, и давно не могут победит.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 16:20
Тридцатый тур покажет кто вы господин Таллаев. Если в петерке удержитесь , то честь и хвала , а если...)...
6e7dpbktjau5
6e7dpbktjau5
сегодня в 16:13
Рассчитываю что он там и дальше будет работать,пока чемпионат не выиграет
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 16:09
Приветствую, Володя!!!
Сейчас- в самый раз, после вчерашнего ПОЗОРА Реала!!!)))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 16:08
Интересно было бы посмотреть на работу Таллалаева с более статусными игроками!
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 16:06
Приветствую Виктор! Еще не поздно ему хотя бы Андрюху позвать!
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 15:55, ред.
Перес дурак! Ему надо было Алонсо, в паре с Талаевым призвать в Реал! Вот- это была бы, та еще смесь!!!)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 15:54
После Балтики только в Реал едут)))
z8j6pg47mx3a
z8j6pg47mx3a
сегодня в 15:54, ред.
Если говорить словами Талалаева: Команда сильна сплочённостью, духом. Здесь каждый за каждого готов стоять до конца, выдирая очки у соперников. Эта работа как раз тренерского штаба! Учитывая, что Калининград далеко не последний город (да и вообще регион, включая всю область) в России его не забудут. Будут вкладываться и в развитие и в футбол. Так что с Балтикой всё будет хорошо! Это анклав не только туристический, спортивный, но ещё и политический. Поэтому в 39-ом в силу разных причин сильная команда всегда будет.
Capral
Capral
сегодня в 15:51, ред.
Не хочу обидеть ни футболистов Балтики, ни её болельщиков, ни самого Талалаева, но если дебютант ПЛ находится в пятёрке, и при этом- с наименьшим количеством мячей(7)- это нонсенс. И в этом случае, вопросы к соперникам: как же вы так играете, если дебютант, играющий, фактически в антифутбол позволяет себе вас терроризировать? Как мог Спартак, с такой атакой не забить Балтике ни одного гола и проиграть две игры?

Как мог, самый богатый клуб России Зенит- позорно отбиваться в Калинграде и уповать на ничью? Тот же Локомотив, в гостях, с трудом ноги унес... Можно сколько угодно делать комплименты Талалаеву, но нельзя же не видеть очевидного. В то же время, два середняка лиги, Ростов и Пари показывают всем российским топам как надо играть против Балтики! Да, надо признать- Балтика чисто тренерская вымуштрованная команда, но эта команда очень примитивная и предсказуемая, и в такой футбол, никто из топов играть не будет...

Поэтому, честно сказать, не вижу я, чтобы после Балтики, у Талалаева были серьезные предложения... Силовой и предсказуемый футбол- никогда не пользовался особым спросом и уважением. Но сейчас, занимая пятое место, Талалаев может гордиться результатом- его тренерская футбольная концепция торжествует!
adekvat
adekvat
сегодня в 15:50
Талалаев нашел свою команду, от добра добра не ищут.
ybbs3eakru49
ybbs3eakru49
сегодня в 15:49
Один из немногих тренеров, кто умеет говорить по-русски без междометий и на матче он классно раскладывал тактику, отчего казалось, что он крутой теоретик, но не тренер. Но вот доказывает, что и коуч он хороший ...
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 15:49
Хорошо, если всё так и есть?
d6nv4n2rqytc
d6nv4n2rqytc
сегодня в 15:46, ред.
Я уже как то писал тут - Талалай отличный тренер с методическими наработками которые дают результат. Это не вечно кричащий самодур как это иногда представляют журналисты. Это типичный крепкий тренер для команд без большого бюджета который вылезает за счёт тактики и физухи. Все команды, куда он приходит, начинают лучше играть в футбол. В общем - поздравляю Балтику и Талалаева.
ek72e8pzvc5w
ek72e8pzvc5w
сегодня в 15:41
Так что футболёрам о лёгких тренировках до лета точно можно даже не мечтать
stanichnik
stanichnik
сегодня в 15:36, ред.
Не думаю, что у Балтики прям много болельщиков по всей стране, но, несомненно, когда провинциальная команда встречается в матчах со столичными командами и одним из лидеров последних лет Краснодаром, то симпатии остальных футбольных болельщиков, как правило, всегда на стороне более слабого, отсюда и многочисленные звонки с поздравлениями по поводу двух побед над Спартаком и завоёванными очками в играх с Локомотивом, Динамо и чемпионами двух последних сезонов из Питера и Краснодара.

А что касается задач на сезон, то вряд ли на старте перед футболистами стояла задача попасть в пятёрку, наверняка озвучивались более скромные цели и это даёт право калининградцам рассчитывать на место в турнирной таблице гораздо ниже, чем они находятся на сегодня и весна даст нам ответ.

Болейте за своих, а не против чужих!
lotsman
lotsman
сегодня в 15:14
Пока у него всё хорошополучается он будет тренером. Получится осечка, его заменят. Такая практика часто случается.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 15:04
Останется или нет - поживем увидим. Талалаев - парень с непредсказуемым характером. Да и тренерская судьба - такая переменчивая...
drug01
drug01
сегодня в 14:55
Главное чтобы он достиг результата быть в тройке?
sv_1969
sv_1969
сегодня в 14:44, ред.
Понятно что если Андрей уйдет сейчас то Балтике не сладко придется!
Гость
