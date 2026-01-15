Беспрозванных заявил, что Талалаев не покинет «Балтику» до конца сезона

Главный тренер калининградского футбольного клуба «Балтика» Андрей Талалаев не планирует покидать пост до окончания сезона. Об этом сообщил журналистам губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.
«Он очень хороший тренер, безусловно. Когда есть такие успехи, то всегда тренеры пользуются популярностью, — сказал он. — Успехи, которые „Балтика“ показывает, — выдающиеся: первую половину мы отыграли в пятерке лучших, и задача, конечно, — остаться в пятерке лучших. Наш тренер с нами, и следующую половину года тоже будет с нами, но приятно, что [его] отмечают во всем футбольном российском сообществе».
Беспрозванных отметил, что в прошлом году после побед «Балтики» над соперниками ему «звонили и поздравляли абсолютно со всей страны». «Я даже, честно говоря, не знал, что мои коллеги, которых я раньше знал по работе в федеральном ведомстве, болеют за „Балтику“. То есть у них есть и свои команды, но они болеют за „Балтику“. Говорят, что мы молодцы, действительно показываем очень хорошие результаты», — сказал губернатор, поблагодарив тренера и генерального партнера клуба Ростех за такие результаты.
Талалаеву 53 года, он возглавил «Балтику» в сентябре 2024 года. В прошлом сезоне калининградская команда под его руководством стала победителем второго по силе дивизиона чемпионата России и вышла в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
А что касается задач на сезон, то вряд ли на старте перед футболистами стояла задача попасть в пятёрку, наверняка озвучивались более скромные цели и это даёт право калининградцам рассчитывать на место в турнирной таблице гораздо ниже, чем они находятся на сегодня и весна даст нам ответ.
Болейте за своих, а не против чужих!
Как мог, самый богатый клуб России Зенит- позорно отбиваться в Калинграде и уповать на ничью? Тот же Локомотив, в гостях, с трудом ноги унес... Можно сколько угодно делать комплименты Талалаеву, но нельзя же не видеть очевидного. В то же время, два середняка лиги, Ростов и Пари показывают всем российским топам как надо играть против Балтики! Да, надо признать- Балтика чисто тренерская вымуштрованная команда, но эта команда очень примитивная и предсказуемая, и в такой футбол, никто из топов играть не будет...
Поэтому, честно сказать, не вижу я, чтобы после Балтики, у Талалаева были серьезные предложения... Силовой и предсказуемый футбол- никогда не пользовался особым спросом и уважением. Но сейчас, занимая пятое место, Талалаев может гордиться результатом- его тренерская футбольная концепция торжествует!
