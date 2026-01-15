Top.Mail.Ru
«Реал» проиграл «Альбасете» и вылетел из Кубка Испании

сегодня, 01:00
АльбасетеЛоготип футбольный клуб Альбасете3 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

В матче 1/8 финала Кубка Испании встречались «Альбасете» и «Реал». Встреча завершилась со счетом 3:2.

Голами у хозяев отметились: Вилльяр дель Фрайле (42'), Бетанкор Санчес (82', 90+4'). За гостей забивали Мастантуоно (45+3'), Гарсия Торрес (90+1').

Groboyd
Groboyd ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 03:11
Это приобретения на будущее, вне зависимости от того кто тренерует. Хейсен и Мастантуоно это вообще дети. Как в своё время брали Марсело, Игуаина, Каземиро. Карерас ближе к сложившемуся игроку, но нестабилен, это придет лишь с опытом.
Арнольд это вообще дно как оборонец. У него прострелы и подачи были хороши и ещё удар. Непонятно с чего Перес так от него кайфует, что несколько лет его вели и из-за этого он контракт с Ливерпулем отказывался продлевать.
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 03:06
Вирц не усилил бы Реал. Это был бы ещё один Байер. Он даже Ливер не может усилить, хоть эта команда ему ближе по духу...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 03:03
рано поздно, но журналисты многое раскопают.
утечки инфо с раздевалки будут, много чего нового узнаем))
а может сам Хави Алонсо расскажет.
всем спокойной ночи!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 03:01
при Хави Алонсо Реал хорошо потратился.
это Каррерас, Дина Хейсена, Мастантуоно и Трент спецом взяли под КЧМ.
но баск хотел Штиллера, если не Вирца.
Перес сказал - на этом все.
думаю, Перес уверен, что подпишет Родри бесплатно.
и ждет переподписание контракта Винисиуса.
и тогда новые трансферы.
например, Витинья из ПСЖ.
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 02:58
Ну так и есть. Сейчас дошло до того, что на Беллингема повесили всех собак, что это он, якобы главный зачинщик и штрейкбрехер. А он, в ответ, назвал журналюг- клоунами, и пригрозил расплатой!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Groboyd (раскрыть)
сегодня в 02:57
Белленгэм есть, но как тихий кардинал.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:56, ред.
судя по всему, Беллингэм, Вальверде, Родриго, Браим Диас, Эндрик, Менди.
Groboyd
Groboyd
сегодня в 02:52, ред.
Причём Вальверде я могу понять. Считаю, что правым флангом надо было жертвовать, наигрывать там какого-нибудь кантерано, а не мучить Феде. Плюс это снижение зубодробительных ударов из центра.
Groboyd
Groboyd
сегодня в 02:50
Вини, Вальверде, Эндрик, Меньди, Диас, Родриго.

Никакого Биленгема в этом списке нет.
Шуня771
Шуня771
сегодня в 02:50
Перес ничем не пробиваем...))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 02:50
у фанатов Альбасете отличное чувство юмора.
пишут - спасибо, что пришли, мы наконец то выиграли.
пожалуйста, приходите на следующей недели.
)))
Перес, наверно, сейчас на краю крыши стоит, смотрит на луну и плачет.
а хотел видит галактикос.
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 02:47
А ещё пятеро кто?
sv_1969
sv_1969
сегодня в 02:44
Картина называется - верните Алонсо))) А если серьёзно, то позором попахивает
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Groboyd (раскрыть)
сегодня в 02:43
читал, что в походе против Хави Алонсо был отряд из 6 подрывников из основы Реала во главе шаманом Винисиусом.
Groboyd
Groboyd
сегодня в 02:42, ред.
Ты редко когда бываешь прав. Даже твои друзья соглашаются, что Зобнин не дирижёр. Но, чтобы тебе угодить называют тактическим диспетчером, на ходу придумав это.
Groboyd
Groboyd
сегодня в 02:40
Безыдейный футбол из-за отсутствия мозга в центре поля. Он просил Штиллера из Штутгарта, который там связывает игру, Перес отказал. Под него ни одного игрока не купили. Зачем вообще звать тогда тренера?
Capral
Capral
сегодня в 02:40
Ты просто признать не способен, то, что я почти всегда оказываюсь прав!!! Привет от нетопового Диды!!!!!!!
всё, теперь пишите письма............................
Capral
Capral
сегодня в 02:38
Я писал и пишу, что у него безыдейный футбол, поэтому у него идейный голод. Кроме как гонять людей по полю и прессинговать ничего не умеет, поэтому и не приняли его в Мадриде. Прочти, то что я выкладывал, больше уже не скажешь, всё как я и предсказывал, по пунктам!!!!!!!
Groboyd
Groboyd
сегодня в 02:37
Причём тут пресса? А чего Биленгем в Дортмунде никого не посылал? Да это вообще не важно. Он это делал на поле и к бразилу в одной из игр обращался, какого х.. он не пресингует и сам показал как это делать.
Groboyd
Groboyd
сегодня в 02:35
Что ты мне объясняешь? Ты чёрным по белому написал, что Алонсо для тебя одноразовый из-за рисунка игры. Если это так,то и перечисленные тренеры для тебя тоже должны быть такими же. Здесь дело абсолютно не в стиле, а тупо в ненависти.
Capral
Capral
сегодня в 02:34
Прессинговал, пока не надоело. А когда понял, что это не футбол, а работа- послал Алонсо в известном направлении. Читай прессу, если хочешь, хоть немного быть при делах!!!
Capral
Capral
сегодня в 02:32
Пусть Алонсо выиграет столько, сколько выиграл Маур, и тогда будет другой базар. Гвард? Гвард начал лепить из Баварии еще одну Барселону. Его звали в Мюнхен с единственной целью- выиграть ЛЧ, но её не выиграл за три года в Баварии.
Всё, хватит с тебя на сегодня.
Groboyd
Groboyd
сегодня в 02:32
Мне не важно, что там Билингем говорит. Ты матч Реала включи и посмотри как англичанин прессинговал. Как Мбаппе это делал. Не делала лишь одна скотина - Винисиус. Играл вечно как из под палки.
Groboyd
Groboyd
сегодня в 02:30
И если ты пишешь, что у тебя Алонсо одноразовый из-за одного рисунка игры, то почему тогда одноразовыми для тебя не являются Мауриньо, который где бы не рулил, везде было одно и тоже? Пеп? Компани? Который, что в Бёрнли, что в Баварии в одно и то же играет, меняется лишь уровень исполнителей. И таких тренеров в футболе 90%, кто везде ставит один и тот же футбол.
Значит дело не в рисунке игры, а только в ненависти, что он смог средним клубом, выскочкой унизить гегемона бундеслиги.
Capral
Capral
сегодня в 02:29
А Беллингем, сейчас пытается отмазаться перед журналюгами, что якобы не он бунтовал и мешал Алонсо работал. У тебя, как всегда нет никакой информации!!!
Capral
Capral
сегодня в 02:27
Ты хоть прочти то, что я вчера выкладывал из испанской прессы, где черным по белому написано, что игроки Реала не приняли идею Алонсо. Это уже не мои слова.
UncleZack
UncleZack
сегодня в 02:26
Что это было?Пережил второй Алкоркон(((
Поражение имени Лунина.
Как и ожидалось с приходом Черепашки начались смутные времена.
Перес уже мышей не ловит,пора на пенсию.
Groboyd
Groboyd
сегодня в 02:24
Некоторые это кто? Один расист только в пощы стал. Билингем, про которого ты умудрился заявить, что он не предназначен для прессинга, это делал. Тем более он играл в Дортмунде, когда у команды одним из важных элементов игры как раз был этот компонент.
Даже Мбаппе постоянно прессинговал.
Один лишь расист в позу встал. В прошлом сезоне на голову Анчи залез. А потом и Пересу на седины помочился, нарушив устные договорённости.

Ты предрекал Алонсо провал только из-за ненависти связанной с унижением твоего любимого Тухеля и Баварии. Хёнесс орал, что Байеру и ста лет не хватит, что бы опередить Баварию. А теперь самому мюнхенскому клубу ста лет не хватит, что бы побить рекорд Байера.
Sporting
Sporting
сегодня в 02:20
Реал Мадрид ещё не скоро встанет с колен!
Capral
Capral
сегодня в 02:17
Некоторые, предрекали одноразовому провал в Реале и не ошиблись. А также, предсказывали, что элитные футболисты Реала не будут пахать и умирать на поле, как дешевые дураки из Байера и не примут одноразовую идею одноразового...
И если ты заметил, некоторые, во многом оказываются правы и довольно часто...

Можешь не провоцировать, потому что больше не отвечу.
