«Реал» проиграл «Альбасете» и вылетел из Кубка Испании

В матче 1/8 финала Кубка Испании встречались «Альбасете» и «Реал». Встреча завершилась со счетом 3:2.
Голами у хозяев отметились: Вилльяр дель Фрайле (42'), Бетанкор Санчес (82', 90+4'). За гостей забивали Мастантуоно (45+3'), Гарсия Торрес (90+1').
Респект Арбелоа, ни разу за матч не выказавшему эмоции. Типа: «ну вы лучше тренера знаете, как надо, давайте. А, настолько не знаете? Тогда есть с чем работать».
А то что абсолютно бесполезный Вини отыграл, как он мечтал, весь матч? Гениально. «Брат, помнишь Альбасете?» - аргумент для тренера до конца контракта.
Тьфу, позорище. Аутсайдер сегунды ) игроки настолько переср*лись, не понимая, за что уволили Алонсо, что кроме передач назад ни на что больше не решались.
Считаю сегодняшний «матч» началом большого успеха. Арбелоа за один матч показал, кто такой Винисиус относительно команды Реал Мадрид.
Жду следующего воспитательного урока :)
Пипец
