Soccer.ru
Англия. Кубок Английской Лиги 2025/2026

«Челси» уступил «Арсеналу» в первом матче 1/2 финала Кубка Английской Лиги

сегодня, 01:00
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 3Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

В матче 1/2 финала Кубка английской лиги встречались «Челси» и «Арсенал». Первая встреча завершилась со счетом 2:3.

Голами у хозяев отметился: Гарначо (57', 83'). За гостей забивали Уайт (7'), Дьёкереш (49'), Субименди (71').

Ответный поединок пройдёт 3 февраля.

azkan
azkan
сегодня в 01:10, ред.
С таким составом и такой защитой проиграли с разницей всего в один мяч. Без Джеймса, Кайседо, Палмера, Гюсто, Делапа!
Как Арсенал мог такое допустить, с шикарным составом и такой же скамейкой? Ведь Артета выпустил именно основу, чтобы решить всё в этом матче.
Когда Росеньор вынужден был выпускать двух трех защитников чтобы усилить атаку)))
Я удивлен честно, все шло к разгрому. В этом противостоянии еще ничего не решено.
На Эмирейтс будет битва. Надеюсь!
Отмечу конечно Гарначище! Вышел и забил. Дважды!
