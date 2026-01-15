«Челси» уступил «Арсеналу» в первом матче 1/2 финала Кубка Английской Лиги

В матче 1/2 финала Кубка английской лиги встречались «Челси» и «Арсенал». Первая встреча завершилась со счетом 2:3.
Голами у хозяев отметился: Гарначо (57', 83'). За гостей забивали Уайт (7'), Дьёкереш (49'), Субименди (71').
Ответный поединок пройдёт 3 февраля.
Как Арсенал мог такое допустить, с шикарным составом и такой же скамейкой? Ведь Артета выпустил именно основу, чтобы решить всё в этом матче.
Когда Росеньор вынужден был выпускать двух трех защитников чтобы усилить атаку)))
Я удивлен честно, все шло к разгрому. В этом противостоянии еще ничего не решено.
На Эмирейтс будет битва. Надеюсь!
Отмечу конечно Гарначище! Вышел и забил. Дважды!
