Непомнящий надеется, что сборная Марокко выиграет Кубок африканских наций

сегодня, 13:11

Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий надеется на победу команды Марокко в финале Кубка африканских наций.

В финале турнира, который пройдет 18 января, сыграют сборные Марокко и Сенегала. Марокканцы впервые с 2004 года дошли до решающей стадии соревнования. Тогда они уступили команде Туниса со счетом 1:2. В 1976 году сборная Марокко стала победителем турнира.

«Я хотел бы, чтобы сборная Марокко, наконец, выиграла Кубок африканских наций, — сказал Непомнящий. — Африканский и европейский футбол, конечно, сравнивать нельзя, но могу сказать, что африканский футбол интересен. Там еще много энтузиазма. Мне кажется, именно это и привлекает».

Сенегальцы доходили до финала в трех из четырех последних розыгрышей соревнования: в 2019 году они проиграли в матче за титул алжирцам (0:1), в 2022-м одержали победу над египтянами (0:0, 4:2 по пенальти). В 2024 году сборная Сенегала в 1/8 финала уступила будущему победителю турнира — команде Кот-д'Ивуара (1:1, 4:5 по пенальти).

Кубок африканских наций проходит в Марокко.

Марокко
Источник: itar-tass.com
lazzioll
lazzioll
сегодня в 16:04
я за Сенегал. Египет тоже врядли третье возьмет. слишком уж они доходяги какие-то, все еле-еле на последних вздохах заковыривают кое-как по одному
Alex_67
Alex_67
сегодня в 15:54
Пусть уже сильнейший победит!!!
k5m789qhsudv
k5m789qhsudv
сегодня в 15:51
Бронза скорее всего - Египет, серебро - Сенегал, золото - Марокко.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 14:19
Победит Синегал
y33tmc8um3kf
y33tmc8um3kf
сегодня в 14:09
Большая часть склоняется к этому варианту с самого начала
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:05
Сенегал конечно не подарок! Думаю ничья в основное время
sv_1969
sv_1969
сегодня в 13:59
Африканский и европейский футбол, конечно, сравнивать нельзя,
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1421906/marokko 15.01.2026
Поржал конечно вспомнив состав главной сборной Африки (франции)
Alex_67
Alex_67
сегодня в 13:41
Мне тоже больше нравится сборная Марокко!!!
szetvax4y6wt
szetvax4y6wt
сегодня в 13:19
Надо уважить деду Валеру
Гость
