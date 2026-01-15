Дзюба считает, что баскетболист Демин неплохо играет в НБА

1768457554

сегодня, 09:12

Российский защитник «Бруклина» Егор Демин хорошо смотрится в Национальной баскетбольной ассоциации ( НБА ). Такое мнение высказал футболист тольяттинского «Акрона» .

«Я вообще слежу за „Лос-Анджеле Лейкерс“, еще со времен Коби Брайанта. Слежу за Деминым. Мне он очень нравится, — сказал он. — Понятно, что не самая сильная команда — „Бруклин“, но очень хорошо смотрится. Мне кажется, что он большой молодец».

«Бруклин» объявил о подписании контракта с Деминым в июле 2025 года. В июне клуб выбрал россиянина на драфте НБА под общим восьмым номером. Он стал самым высоко задрафтованным игроком из России в истории лиги. В текущем сезоне Демин провел за «Бруклин» 34 матча, в среднем набирая 10,4 очка, делая 3,3 подбора, 3,5 результативные передачи за игру.