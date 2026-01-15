Top.Mail.Ru
Дзюба считает, что баскетболист Демин неплохо играет в НБА

сегодня, 09:12

Российский защитник «Бруклина» Егор Демин хорошо смотрится в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Такое мнение высказал футболист тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба.

«Я вообще слежу за „Лос-Анджеле Лейкерс“, еще со времен Коби Брайанта. Слежу за Деминым. Мне он очень нравится, — сказал он. — Понятно, что не самая сильная команда — „Бруклин“, но очень хорошо смотрится. Мне кажется, что он большой молодец».

«Бруклин» объявил о подписании контракта с Деминым в июле 2025 года. В июне клуб выбрал россиянина на драфте НБА под общим восьмым номером. Он стал самым высоко задрафтованным игроком из России в истории лиги. В текущем сезоне Демин провел за «Бруклин» 34 матча, в среднем набирая 10,4 очка, делая 3,3 подбора, 3,5 результативные передачи за игру.

Демину 19 лет, ранее он выступал за команды разных возрастов испанского «Реала», а после сезона-2023/24 решил переехать в США, приняв приглашение команды Университета Бригама Янга. В сезоне-2024/25 он в среднем за игру набирал 10,6 очка, делал 5,5 передачи, 3,9 подбора.

Шуня771
Шуня771
сегодня в 12:26
С каких это пор Дзюба стал баскетбольным экспертом?
Или это сегодня на соккере "День Дзюбы"?
Vilar
Vilar
сегодня в 11:57
Артисты, спортсмен(ки)ны в Госдуме, политики, госслужащие в руководстве футбольно-хоккейных клубов, бывший чемпион UFC оценивает игроков Реала, почти бывший футболист оценивает игру баскетболиста, всё, как в басне Крылова:
"Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник:
И дело не пойдет на лад,
Да и примечено стократ,
Что кто за ремесло чужое браться любит,
Тот завсегда других упрямей и вздорней;
Он лучше дело все погубит
И рад скорей
Посмешищем стать света,
Чем у честных и знающих людей
Спросить иль выслушать разумного совета."
Comentarios
Comentarios ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 11:40
Ща Мостовой ченить скажет
Comentarios
Comentarios ответ shur (раскрыть)
сегодня в 11:36
Там еще секвоя есть )
f87yxbvsf7zm
f87yxbvsf7zm
сегодня в 11:34
Пусть ему свой видос подарит в знак признательности
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 11:34
Скоро у Дзюбы совета будем спрашивать...
Alex_67
Alex_67
сегодня в 11:31
А с чего это Дзюбу развернуло на баскетбол? Глядишь, он и по другим видам спорта может пройтись... Впрочем, ему-то всё равно, лишь бы постоянно быть на виду. Это Артём считает популярностью. Надо бы его кем-нибудь разбавить...
sv_1969
sv_1969 ответ chromage (раскрыть)
сегодня в 11:22
Я смотрел и парень действительно в порядке!
shur
shur ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 11:08
...рост обязывает другой эвкалипт похвалить!!!
112910415
112910415
сегодня в 11:03
баскетболист Демин не поверил своему счастью :
Дзюба ! Про него знает сам Дзюба !
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:01
Опять клоун заговорил....
lotsman
lotsman
сегодня в 10:42
Дзюба эксперт во всех сферах. Что слишком много его стало за последнее время.)
chromage
chromage
сегодня в 10:17
Ребят Дёмин реально хорош. Хотя бы нарезки посмотрите. Он всегда на команду работает больше к слову.
ntp8kzd4th2w
ntp8kzd4th2w
сегодня в 10:12
Вот идиотизм :) какая разница как он играет, если его взяли сливные аутсайдеры ни на что не претендующие ...
dpf56x7u2snn
dpf56x7u2snn
сегодня в 10:10
А Овечкин не плохо играет в хоккей...:))))
4auw2h5yhc9z
4auw2h5yhc9z
сегодня в 10:05
Дзюба стал специалистом во многих областях
STVA 1
STVA 1 ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 09:47
Мне кажется Демину по барабану)))
sv_1969
sv_1969
сегодня в 09:46
Е моё... Опять этот видео оператор)))
Варвар7
Варвар7
сегодня в 09:45
Дёмин тоже считает , что футболист Дэюба играет в РПЛ неплохо...)
