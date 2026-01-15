Дзюбу вдохновило продление контракта хоккеиста Радулова с «Локомотивом»

1768465885

сегодня, 11:31

Продление контракта нападающего Александра Радулова с ярославским клубом Континентальной хоккейной лиги ( КХЛ ) «Локомотив» вдохновило футболиста тольяттинского «Акрона» .

9 января «Локомотив» объявил о продлении контракта с 39-летним Радуловым до лета 2027 года.

«Появилось ли за зиму твердое решение по карьере? В начале сезона я думал, что точно год [поиграю]. А сейчас, возможно, подумаю. [Александр] Радулов меня вдохновил, опять на год продлил. Думаю, что еще годик попылит», — сказал Дзюба.

В текущем сезоне КХЛ Радулов забросил 19 шайб и отдал 19 передач в 44 матчах за «Локомотив».