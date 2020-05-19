Тренер и директор медштаба «Динамо» заразились коронавирусом

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сегодня, 02:39

Стало известно о новых случаях заражения коронавирусом в московском «Динамо».

По информации журналиста Константина Алексеева, положительный тест на коронавирус сдали тренер вратарей и директор медицинского департамента Алексей Плесков. Ранее сообщалось о трёх заражённых коронавирусом игроках «бело-голубых». Позже стали известны имена этих футболистов.

Отмечается, что у всех инфицированных болезнь проходит бессимптомно, кроме Изотова, у которого появилась повышенная температура ещё до тестирования всей команды.

Клуб перенёс возобновление тренировок с 21 мая на неопределённый срок.