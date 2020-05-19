Тренер и директор медштаба «Динамо» заразились коронавирусом

Стало известно о новых случаях заражения коронавирусом в московском «Динамо».
По информации журналиста Константина Алексеева, положительный тест на коронавирус сдали тренер вратарей Дмитрий Изотов и директор медицинского департамента Алексей Плесков. Ранее сообщалось о трёх заражённых коронавирусом игроках «бело-голубых». Позже стали известны имена этих футболистов.
Отмечается, что у всех инфицированных болезнь проходит бессимптомно, кроме Изотова, у которого появилась повышенная температура ещё до тестирования всей команды.
Клуб перенёс возобновление тренировок с 21 мая на неопределённый срок.
процесс пошёл не туда
процесс пошёл не туда