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«Реал» и другие топ-клубы интересуются 18-летним игроком «Барселоны»

вчера, 07:56

Ряд топ-клубов Европы заинтересован в подписании 18-летнего защитника «Барселоны» Ксавье Мбуямба. Об этом рассказал агент нидерландского футболиста Карлос Баррос.

Ситуация в «Барселоне» неоднозначная. Скоро новые президентские выборы, и, возможно, в руководстве произойдут изменения, придут новые люди. Сейчас в клубе очень неспокойно как с политической, так и со спортивной точки зрения. Если вы видите, что в аренду могут отдать даже Ансу Фати, то как могут пробиться другие молодые игроки?

Почти все большие клубы спрашивали о Ксавье. «Реал» — в их числе, они серьёзно относятся к своей молодёжи, конечно, эта сделка может стать трудной. «Ювентус» и «Интер» тоже заинтересованы, но лучшее предложение у «Челси».

Недавно сообщалось о том, что «Барселона» рассчитывает включить 17-летнего Анссумане Фати в сделку по полузащитнику дортмундской «Боруссии» Джейдону Санчо.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 08:05
Агенты сейчас хорошо раскручивают молодежь.
mihaluch
mihaluch
вчера в 08:01
переходить из Реала Барсу опасно.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
вчера в 08:00
С такой фамилией надо брать
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