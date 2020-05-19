«Реал» и другие топ-клубы интересуются 18-летним игроком «Барселоны»

Ряд топ-клубов Европы заинтересован в подписании 18-летнего защитника «Барселоны» . Об этом рассказал агент нидерландского футболиста Карлос Баррос.

Ситуация в «Барселоне» неоднозначная. Скоро новые президентские выборы, и, возможно, в руководстве произойдут изменения, придут новые люди. Сейчас в клубе очень неспокойно как с политической, так и со спортивной точки зрения. Если вы видите, что в аренду могут отдать даже Ансу Фати, то как могут пробиться другие молодые игроки?

Почти все большие клубы спрашивали о Ксавье. «Реал» — в их числе, они серьёзно относятся к своей молодёжи, конечно, эта сделка может стать трудной. «Ювентус» и «Интер» тоже заинтересованы, но лучшее предложение у «Челси».