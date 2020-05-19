Ракитич: «Был бы рад, если бы „Барса“ опровергла слухи о моём уходе»

Полузащитник «Барселоны» предпочёл бы не покидать команду, но не уверен в том, что «сине-гранатовые» не продадут его в другой клуб.

Когда стороны подписывают контракт, они надеются отработать его до конца. Также [я подписывал его] держа в голове, что хочу играть, но я спокоен на этот счёт.

Я был бы рад, если бы в какой-то момент кто-нибудь из клуба заявил, что Ракитич останется, чтобы положить конец слухам. Бартомеу (Прим. — президент «Барселоны») ничего мне не говорил. Возможно, сегодня он послушает нас и завтра мне позвонит.

Я никогда не исключал возможности больших перемен [в своей карьере].