Ракитич: «Был бы рад, если бы „Барса“ опровергла слухи о моём уходе»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич предпочёл бы не покидать команду, но не уверен в том, что «сине-гранатовые» не продадут его в другой клуб.
Когда стороны подписывают контракт, они надеются отработать его до конца. Также [я подписывал его] держа в голове, что хочу играть, но я спокоен на этот счёт.
Я был бы рад, если бы в какой-то момент кто-нибудь из клуба заявил, что Ракитич останется, чтобы положить конец слухам. Бартомеу (Прим. — президент «Барселоны») ничего мне не говорил. Возможно, сегодня он послушает нас и завтра мне позвонит.
Я никогда не исключал возможности больших перемен [в своей карьере].
В услугах 32-летнего хорвата заинтересованы «Атлетико», «Вильярреал», «Интер», «Ювентус», «Лацио», «Наполи» и «Тоттенхэм». По слухам, «Барселона» надеется включить Ракитича в сделку по приобретению форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса.
но они это уже не опровергнут
но они это уже не опровергнут