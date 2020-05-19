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Ракитич: «Был бы рад, если бы „Барса“ опровергла слухи о моём уходе»

сегодня, 07:25

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич предпочёл бы не покидать команду, но не уверен в том, что «сине-гранатовые» не продадут его в другой клуб.

Когда стороны подписывают контракт, они надеются отработать его до конца. Также [я подписывал его] держа в голове, что хочу играть, но я спокоен на этот счёт.

Я был бы рад, если бы в какой-то момент кто-нибудь из клуба заявил, что Ракитич останется, чтобы положить конец слухам. Бартомеу (Прим. — президент «Барселоны») ничего мне не говорил. Возможно, сегодня он послушает нас и завтра мне позвонит.

Я никогда не исключал возможности больших перемен [в своей карьере].

В услугах 32-летнего хорвата заинтересованы «Атлетико», «Вильярреал», «Интер», «Ювентус», «Лацио», «Наполи» и «Тоттенхэм». По слухам, «Барселона» надеется включить Ракитича в сделку по приобретению форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса.

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Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 13:41
ох дурачок )) до сих пор не понял куда попал )))
beefs
beefs
сегодня в 08:55
да, уже были вбросы насчет тебя...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 08:47
Не тянешь совсем, пора прощаться.
112910415
112910415
сегодня в 08:04
грустно, печально ...
но они это уже не опровергнут
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:02
Если удастся продать. - продадут, нет - останется.
shlomo
shlomo
сегодня в 07:52
Спрос на тебя есть .....если чё
mihaluch
mihaluch
сегодня в 07:40
Надо быть полезным команде.
38ubt4ep4zar
38ubt4ep4zar
сегодня в 07:38
Это уж как дномяра решит
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 07:34
Надо попросить гнома.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 07:29
это вопрос открыт)) и ответов пока не видно))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:28
Да ладно, пусть будут...
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